Magh Mela Daan 2026: माघ मेले के दौरान करें इन खास चीजों का दान, मिलेगा पितरों का खूब आशीर्वाद

Magh Mela Daan 2026: माघ मेले का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। माघ मेले की शुरुआत साल 2026 में 3 जनवरी 2026 से होगी और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी 2026 को होगा। माघ मेले हर साल प्रयागराज में लगता है। इस मेले के दौरान गंगा स्नान और दान का विधान है। माघ मेले के समय में गंगा स्नान और दान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस समय में किया गया दान पितरों की आत्मा को शांति पहुंचता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मेले में कुछ खास चीजें का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। आइए जाने माघ मेले के समय में किन चीजों का दान करना चाहिए।