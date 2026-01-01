Paush Purnima Upay 2026: साल की पहली पूर्णिमा के दिन करें ये आसान से उपाय, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

Paush Purnima Upay 2026: इस साल पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 को शनिवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा की तिथि गंगा स्नान और दान करने का विधान है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन- धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में पौष पूर्णिमा के दिन करने के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। पौष पूर्णिमा पर इन उपायों को करने से शुभफल की प्राप्ति होती है। आइए जाने इस दिन किन उपायों को करना शुभ होता है।