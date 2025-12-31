Goddess Lakshmi lucky Rashi: इन राशियों पर बरसती है मां लक्ष्मी की खास कृपा, कभी नहीं खोली होता खजाना

Goddess Lakshmi lucky rashi: ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों के बारे में चर्चा की गई है। हर एक राशिवालों की अपनी खूबियां और खामियां होती है। हर एक राशि के ऊपर किसी ना किसी देवी- देवता की खास कृपा बरसती है। आज हम मां लक्ष्मी की प्रिय राशियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मां लक्ष्मी को हिंदू धर्म में धन की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जातक के ऊपर मां लक्ष्मी की खास कृपा होती है, उन लोगों के जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होती है। उन लोगों का धन भंडार हमेशा भरा रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों में से कुछ ऐसी राशियां हैं जो मां लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय हैं। आइए जाने इन राशियों के बारे में।