Aaj Ka Rashifal 2 January : 2026 के दूसरे दिन मेष, वृषभ सहित इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026: नए साल का दूसरा दिन दैनिक राशिफल शुक्रवार के अनुसार नव वर्ष 2026 के दूसरे दिन मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु, मकर और कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। आज का राशिफल में पं. मुकेश भारद्वाज से आप भी जानें अपना भविष्य, करियर और सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में।