Aaj Ka Rashifal 2 January : 2026 के दूसरे दिन मेष, वृषभ सहित इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026: नव साल 2026 के दूसरे दिन शुक्रवार को आपकी किस्मत साथ देगी या रूठेगी, करियर, प्यार और सेहत आज का राशिफल गुरुवार 2 जनवरी 2026। इस दैनिक राशिफल को पेश कर रहे हैं ज्योतिषी पं. मुकेश भारद्वाज।

भारत

Manoj Vashisth

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jan 01, 2026

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026

Aaj Ka Rashifal 2 January 2026: नए साल का दूसरा दिन दैनिक राशिफल शुक्रवार के अनुसार नव वर्ष 2026 के दूसरे दिन मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु, मकर और कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। आज का राशिफल में पं. मुकेश भारद्वाज से आप भी जानें अपना भविष्य, करियर और सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

बढे हुए खर्चों को सीमित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे। विरोधियों के सफल होने से पहले आपके कार्य को सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

सकारात्मक रूख के साथ कार्य करने का दिन है। रुकावटें आएंगी पर सफलता के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। साहित्य कला और लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

दोपहर बाद स्थितियां बेहतर होगी। साथी कर्मियों का समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में बड़े सौदे होने की संभावना से उत्साहित रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत सफल रह सकती है।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

विनम्र व्यवहार के बावजूद स्थितियों को संभालना आसान नहीं रहेगा। उच्च अधिकारियों की मदद लेनी पड़ सकती है। प्लानिंग से अधिक खर्च आगामी बजट को बिगाड़ सकता है। अत्यधिक भरोसा करने से बचना होगा। वाहन सावधानी से चलाएं।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

बिना खास प्रयासों के गतिरोध दूर होंगे। आर्थिक रूप से सुदृढ़ अनुभव करेंगे। विनम्रता मिलन सारिता और शीघ्र निर्णय लेने से नए मित्रों के साथ व्यवसायिक गतिविधियों द्वारा उन्नति की योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर : 9

आज का पंचांग, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है। विरोधियों पर नजर रखनी होगी। प्रतिस्पर्धा में एक सीमा से आगे जोखिम लेना परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार में आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। धैर्य रखना होगा।
शुभ रंग : ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

नियमों की पालना पर विशेष ध्यान देना होगा। अधिकारियों से उलझना परेशानियों का कारण बन सकता है। तकनीकी और मशीनरी से जुड़े लोगों को नई व्यवस्था मिल सकती है। पुराने संबंधों के प्रति फिर से आकर्षण महसूस करेंगे।
शुभ रंग : व्हाईट
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आशंकाओं पर आधारित फैसले लेने से बचना होगा। पुराने अनुबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं। समय रहते समस्याओं को निपटाना बेहतर रहेगा। परिवार में एक दूसरे का समर्थन मिलने से सकारात्मक महसूस करेंगे।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

प्रेम संबंधों में एक दूसरे के करियर को सहयोग देना होगा। आपसी निर्भरता बढ़ेगी। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए परिश्रम का फल पाने का समय है। नई जॉब के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

परिश्रम का फल मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। सामूहिक फैसला लेना बेहतर रहेगा। टीमवर्क से तनाव कम होंगे। आर्थिक रूप से मित्रों से सहयोग मिलने से तात्कालिक समस्याओं के हल निकालेंगे।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

भाग्य का समर्थन मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। उनकी उन्नति या आर्थिक निर्णय में भागीदारी निभानी पड़ सकती है। यात्रा योग बन रहे हैं प्रेम संबंधों में अच्छी मुलाकात उत्साहित करेगी।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

छोटे-छोटे कार्य इकट्ठे होने से थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं। परिवार या भावनात्मक संबंधों को समय देने में कठिनाई महसूस करेंगे। न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। नए वाहन के लिए योजना पर विचार होगा।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 4

