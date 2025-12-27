Aaj Ka Tarot Rashifal 28 December 2025 : टैरो राशिफल 28 दिसंबर: मेष और वृषभ समेत इन राशियों पर होगी धन वर्षा, खुलेगा किस्मत का ताला

Aaj Ka Tarot Rashifal 28 December 2025 : रविवार के टैरो राशिफल में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है। आज के दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। आज शाकम्भरी उत्सवारम्भ और मासिक दुर्गाष्टमी है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।