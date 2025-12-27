Budh Gochar 2025: साल के आखिरी में बुध करेंगे गोचर, इन राशियों का खुलेगा भाग्य

Budh Gochar 2025: बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध साल के आखिरी में 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का गोचर लगभग दोपहर के 1 बजे होगा। बुध के धनु राशि में प्रवेश से कुछ राशि के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। बुध ग्रह धनु राशि में 16 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। इसके बाद बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन से कुछ राशि के जातक को कारोबार में बहुत मुनाफा हो सकता है। आइए जानते हैं बुध का ये गोचर किन राशि वालों के लिए लाभकारी रहने वाला है।