Relationship Horoscope 2026: साल 2026 में कैसा रहेगा मकर से मीन राशिवालों के रिश्तों का हाल? यहां जानें

साल 2026 रिश्तों के लिहाज़ से कुछ राशियों के लिए राहत लेकर आ रहा है, तो कुछ के लिए धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेगा। मकर राशि वालों के लिए यह साल रिश्तों में सुधार और भावनात्मक सपोर्ट देने वाला है। कुंभ राशि वालों को जिम्मेदारियों और वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाना होगा। वहीं मीन राशि वालों के लिए यह साल भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही धैर्य से हालात संभल सकते हैं।

Dec 26, 2025

love horoscope 2026 (pc: gemini generated)

love horoscope 2026 (pc: gemini generated)

नया साल 2026 रिश्तों के लिहाज़ से क्या संदेश लेकर आ रहा है? क्या आपके रिश्ते मजबूत होंगे या फिर आपको धैर्य और समझदारी से हालात संभालने होंगे? ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल हमारे प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक रिश्तों पर गहरा असर डालती है। खासतौर पर साढ़ेसाती, गुरु और शनि की स्थिति यह तय करती है कि रिश्तों में स्थिरता आएगी या उतार-चढ़ाव रहेगा।

इस आर्टिकल में हम आपको साल 2026 में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की लव लाइफ, मैरिटल लाइफ और पारिवारिक रिश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे आसान ज्योतिषीय उपाय, जिनकी मदद से आप रिश्तों में मधुरता बनाए रख सकते हैं और आने वाली चुनौतियों को समझदारी से पार कर सकते हैं।

मकर राशि 2026: (Capricorn Relationship Horoscope 2026)

मकर राशि के जातक रिश्तों के मामले में समझदार और भाग्यशाली माने जाते हैं। साल 2026 आपके लिए रिश्तों और मन दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। साढ़ेसाती के लंबे प्रभाव से बाहर निकलने के बाद अब वैवाहिक जीवन, पारिवारिक रिश्ते और प्रेम संबंधों में सुधार के योग बन रहे हैं।

जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, वे संभल सकते हैं। पति-पत्नी के बीच दूरियां कम होंगी और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां भी समाप्त हो सकती हैं। विवाह और संतान प्राप्ति के लिए वर्ष के मध्य का समय अनुकूल है। इस साल प्रेम संबंधों की शुरुआत और भावनात्मक सहारा मिलने के भी संकेत हैं।

उपाय: पूरे साल भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें।

यह भी पढ़ें: Relationship Horoscope 2026: मेष से मिथुन राशि वाले साल 2026 में कैसे करें रिश्तों को बेहतर

कुंभ राशि 2026: (Aquarius Relationship Horoscope 2026)

कुंभ राशि वाले मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन इसी वजह से रिश्तों में तालमेल की कमी महसूस करते हैं। साल 2026 में पारिवारिक और वैवाहिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा।

उतरती हुई साढ़ेसाती वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकती है, इसलिए धैर्य और शांति बेहद जरूरी है। पिता के साथ संबंधों में सावधानी रखें और संपत्ति या पैसों को लेकर विवाद से बचें। विवाह या संतान के लिए जनवरी से अप्रैल के बीच प्रयास करना शुभ रहेगा।

उपाय: शनिदेव की उपासना करें, रोज़ शाम 108 बार “ॐ शं शनैश्चराय नमः” जप करें और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

यह भी पढ़ें: Relationship Horoscope 2026: कर्क से कन्या राशि वालों के रिश्तों में आएंगे उतार-चढ़ाव, जानें उपाय

मीन राशि 2026: (Pisces Relationship Horoscope 2026)

मीन राशि पर साढ़ेसाती का मध्य चरण है, इसलिए रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है। कुछ करीबी लोग दूर हो सकते हैं और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।

हालांकि साल के मध्य में विवाह और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। मीन राशि वालों को यह समझना होगा कि जीवन में कुछ रिश्ते छूटते हैं, और आगे बढ़ना ही समझदारी है।

उपाय: पूरे साल शनिदेव की उपासना करें और शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं।

Published on:

26 Dec 2025 07:28 am

Relationship Horoscope 2026: साल 2026 में कैसा रहेगा मकर से मीन राशिवालों के रिश्तों का हाल? यहां जानें

