Vaani Shakti Remedies: बोली बदल सकती है आपकी किस्मत, जानिए वाणी सुधारने के असरदार उपाय

इंसान के व्यक्तित्व, रिश्तों और सफलता में सबसे बड़ी भूमिका उसकी वाणी (Speech Power) की होती है। आप कैसे बोलते हैं, किस लहजे में बात रखते हैं और शब्दों का चयन कैसे करते हैं—ये सब आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी वाणी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध धन, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा से होता है।