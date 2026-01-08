8 जनवरी 2026,

धर्म और अध्यात्म

Magh Shukla Paksha 2026: माघ शुक्ल पक्ष कब से शुरू होगा? जानें शुक्ल पक्ष के सभी व्रत और पर्व

Magh Shukla Paksha 2026 Begins on Jan 19 : माघ शुक्ल पक्ष 2026 की शुरुआत 19 जनवरी से हो रही है। जानें माघ नवरात्रि, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, जया एकादशी और माघ पूर्णिमा की तिथियां, धार्मिक महत्व और माघ महीने में दान का पुण्यफल।

2 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 08, 2026

Magh Shukla Paksha 2026

Magh Shukla Paksha 2026 : शुक्ल पक्ष की शुरुआत, गुप्त नवरात्रि और प्रमुख त्योहार

Magh Shukla Paksha 2026: माघ महा का पावन महीना चल रहा है। ये महीना हिंदू कैलेंडर का ऐसा समय है जो हर साल कुछ खास लेकर आता है। माघ महीने का अपना एक अलग ही रंग है। मान्यता है कि माघ में अच्छे कामों की गिनती दोगुनी-चौगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस दौरान गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, मंत्र जाप या तप करते हैं तो उसका असर और फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जहां लाखों लोग जुटते हैं। माघ नवरात्रि, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, जया एकादशी ये सब त्योहार भी इसी महीने के शुक्ल पक्ष में आते हैं।

क्या आप जानते हैं जनवरी 2026 में शुक्ल पक्ष कब से शुरू हो रहा है? बस, 19 जनवरी को नोट कर लीजिए। इसी दिन से माघ शुक्ल पक्ष शुरू होगा। और इसी दिन माघ नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी।

यह रही 2026 के माघ शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहारों की झलक:

तिथिपर्व / त्यौहार
19 जनवरीमाघ नवरात्रि प्रारंभ, इष्टि
20 जनवरीचंद्र दर्शन
22 जनवरीगणेश जयंती, रामलला प्रतिष्ठा दिवस, गौरी गणेश चतुर्थी
23 जनवरीबसंत पंचमी, सरस्वती जयंती
24 जनवरीस्कंद षष्ठी
25 जनवरीभानु सप्तमी, रथ सप्तमी, नर्मदा जयंती
26 जनवरीभीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
27 जनवरीमासिक कार्तिगई
29 जनवरीभीष्म द्वादशी, जया एकादशी
30 जनवरीजया एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष व्रत
01 फरवरीमाघ पूर्णिमा, ललिता जयंती, गुरु रविदास जयंती

माघ में दान का अपना अलग ही महत्व है। कहते हैं, इस महीने अगर आप अनाज, कपड़े, तिल, गुड़, घी, कंबल या सोना दान करते हैं, तो उसका पुण्य हमेशा आपके साथ रहता है। लोग मानते हैं कि माघ में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता।

हिंदू त्यौहार और महत्वपूर्ण तिथियां (जनवरी 2026)

तिथि (Tithi)त्यौहार / शुभ अवसरदिनांक और दिन
पौष, शुक्ल पूर्णिमापौष पूर्णिमा3 जनवरी 2026, शनिवार
माघ, कृष्ण चतुर्थीसकट चौथ6 जनवरी 2026, मंगलवार
धनु से मकर संक्रांतिमकर संक्रांति14 जनवरी 2026, बुधवार
मकर संक्रांति के दिनपोंगल14 जनवरी 2026, बुधवार
माघ, कृष्ण एकादशीषटतिला एकादशी14 जनवरी 2026, बुधवार
माघ, कृष्ण अमावस्यामौनी अमावस्या18 जनवरी 2026, रविवार
माघ, शुक्ल पंचमीबसंत पंचमी23 जनवरी 2026, शुक्रवार
माघ, शुक्ल सप्तमीरथ सप्तमी25 जनवरी 2026, रविवार
माघ, शुक्ल अष्टमीभीष्म अष्टमी26 जनवरी 2026, सोमवार
माघ, शुक्ल एकादशीजया एकादशी29 जनवरी 2026, गुरुवार

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

