Magh Shukla Paksha 2026: माघ शुक्ल पक्ष कब से शुरू होगा? जानें शुक्ल पक्ष के सभी व्रत और पर्व

Magh Shukla Paksha 2026: माघ महा का पावन महीना चल रहा है। ये महीना हिंदू कैलेंडर का ऐसा समय है जो हर साल कुछ खास लेकर आता है। माघ महीने का अपना एक अलग ही रंग है। मान्यता है कि माघ में अच्छे कामों की गिनती दोगुनी-चौगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस दौरान गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, मंत्र जाप या तप करते हैं तो उसका असर और फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जहां लाखों लोग जुटते हैं। माघ नवरात्रि, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, जया एकादशी ये सब त्योहार भी इसी महीने के शुक्ल पक्ष में आते हैं।