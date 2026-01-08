Magh Shukla Paksha 2026: माघ शुक्ल पक्ष कब से शुरू होगा? जानें शुक्ल पक्ष के सभी व्रत और पर्व

Magh Shukla Paksha 2026 : शुक्ल पक्ष की शुरुआत, गुप्त नवरात्रि और प्रमुख त्योहार (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Magh Shukla Paksha 2026: माघ महा का पावन महीना चल रहा है। ये महीना हिंदू कैलेंडर का ऐसा समय है जो हर साल कुछ खास लेकर आता है। माघ महीने का अपना एक अलग ही रंग है। मान्यता है कि माघ में अच्छे कामों की गिनती दोगुनी-चौगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस दौरान गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, मंत्र जाप या तप करते हैं तो उसका असर और फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जहां लाखों लोग जुटते हैं। माघ नवरात्रि, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, जया एकादशी ये सब त्योहार भी इसी महीने के शुक्ल पक्ष में आते हैं।
क्या आप जानते हैं जनवरी 2026 में शुक्ल पक्ष कब से शुरू हो रहा है? बस, 19 जनवरी को नोट कर लीजिए। इसी दिन से माघ शुक्ल पक्ष शुरू होगा। और इसी दिन माघ नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी।
|तिथि
|पर्व / त्यौहार
|19 जनवरी
|माघ नवरात्रि प्रारंभ, इष्टि
|20 जनवरी
|चंद्र दर्शन
|22 जनवरी
|गणेश जयंती, रामलला प्रतिष्ठा दिवस, गौरी गणेश चतुर्थी
|23 जनवरी
|बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती
|24 जनवरी
|स्कंद षष्ठी
|25 जनवरी
|भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, नर्मदा जयंती
|26 जनवरी
|भीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
|27 जनवरी
|मासिक कार्तिगई
|29 जनवरी
|भीष्म द्वादशी, जया एकादशी
|30 जनवरी
|जया एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष व्रत
|01 फरवरी
|माघ पूर्णिमा, ललिता जयंती, गुरु रविदास जयंती
माघ में दान का अपना अलग ही महत्व है। कहते हैं, इस महीने अगर आप अनाज, कपड़े, तिल, गुड़, घी, कंबल या सोना दान करते हैं, तो उसका पुण्य हमेशा आपके साथ रहता है। लोग मानते हैं कि माघ में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता।
|तिथि (Tithi)
|त्यौहार / शुभ अवसर
|दिनांक और दिन
|पौष, शुक्ल पूर्णिमा
|पौष पूर्णिमा
|3 जनवरी 2026, शनिवार
|माघ, कृष्ण चतुर्थी
|सकट चौथ
|6 जनवरी 2026, मंगलवार
|धनु से मकर संक्रांति
|मकर संक्रांति
|14 जनवरी 2026, बुधवार
|मकर संक्रांति के दिन
|पोंगल
|14 जनवरी 2026, बुधवार
|माघ, कृष्ण एकादशी
|षटतिला एकादशी
|14 जनवरी 2026, बुधवार
|माघ, कृष्ण अमावस्या
|मौनी अमावस्या
|18 जनवरी 2026, रविवार
|माघ, शुक्ल पंचमी
|बसंत पंचमी
|23 जनवरी 2026, शुक्रवार
|माघ, शुक्ल सप्तमी
|रथ सप्तमी
|25 जनवरी 2026, रविवार
|माघ, शुक्ल अष्टमी
|भीष्म अष्टमी
|26 जनवरी 2026, सोमवार
|माघ, शुक्ल एकादशी
|जया एकादशी
|29 जनवरी 2026, गुरुवार
