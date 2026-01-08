8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Mauni Amavasya 2026 Date: कब है मौनी अमावस्या? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Mauni Amavasya 2026 Date: माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल मौनी अमावस्या कब और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 08, 2026

Mauni Amavasya 2026 Date

Mauni Amavasya 2026 Date (Chatgpt)

Mauni Amavasya 2026 Date: सनातन धर्म में मौनी अमावस्या को बहुत ही महत्व है। इस अमावस्या का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। साल में 12 अमावस्या की तिथियां आती है। इनमें से एक मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पड़ती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान और पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तिथि पर मौन रहकर व्रत करने का विधान है। इस दिन मौन रहने से और साधना करने से साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है और उसका आध्यात्मिक विकास होता है। इस दिन मौन रहकर उपवास किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए जाने माघ अमावस्या की सही तिथि और शुभ मुहूर्त।

मौनी अमावस्या तारीख 2026


साल 2026 में जनवरी के महीने में अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी 2026 को मध्यरात्रि 12 बजकर 3 मिनट पर होगी और इसका समापन 19 जनवरी को मध्यरात्रि 1 बजकर 19 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार मौनी अमावस्या का व्रत 18 जनवरी 2026 को रखा जाएगा।

मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त 2026 (Mauni Amavasya 2026 Muhurat)


मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 मिनट से लेकर 6 बजकर 27 मिनट तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में गंगा स्नान करना शुभ होगा। इस दिन पूजा के लिए दोपहर के 12:10 मिनट से लेकर 12 बजकर 54 मिनट तक का समय शुभ रहने वाला है।

मौनी अमावस्या के दिन क्या करें


मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा स्नना और दान कर सकते हैं। इस शुभ तिथि पर पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या के दिन मीठे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए। अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर सवा घंटे या पूरे दिन के लिए मौन व्रत धारण करें।

मौनी अमावस्या महत्व


शास्त्रों में मौनी अमावस्या को बहुत ही खास माना गया है। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और उसका मन शांत होती है। वहीं इस तिथि पर गंगा स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिथि पर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और पितरों का स्मरण करते हुए उनकों भी जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा सदा परिवार पर बनी रहती है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mauni Amavasya 2026 Date: कब है मौनी अमावस्या? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vikram Samvat 2083 : हिंदू वर्ष 2083 में अनोखा संयोग, क्यों इस साल जुड़ रहा है 13वां महीना?

Vikram Samvat 2083 , हिंदू वर्ष 2083
धर्म और अध्यात्म

Vastu Tips: इन जगहों पर गलती से भी ना रखें पैसें, छा सकती है दरिद्रता

vastu tips
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 9 January: आज इन 5 राशियों पर होगी धन की बारिश, कुछ को मिलेगी नौकरी, जानिए अपना भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 9 January
राशिफल

हथेली पर मौजूद शुक्र पर्वत बताता है व्यक्ति के बारे में सबकुछ! ऐसे देखें

Hatheli Par Shukra Parvar Kaise Dekhte Hain
धर्म/ज्योतिष

Numerology: इन तारीख पर जन्मे लोग बनते हैं बड़े कलाकार, खूब कमाते हैं नाम

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.