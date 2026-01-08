Mauni Amavasya 2026 Date: कब है मौनी अमावस्या? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Mauni Amavasya 2026 Date: सनातन धर्म में मौनी अमावस्या को बहुत ही महत्व है। इस अमावस्या का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। साल में 12 अमावस्या की तिथियां आती है। इनमें से एक मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पड़ती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान और पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तिथि पर मौन रहकर व्रत करने का विधान है। इस दिन मौन रहने से और साधना करने से साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है और उसका आध्यात्मिक विकास होता है। इस दिन मौन रहकर उपवास किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए जाने माघ अमावस्या की सही तिथि और शुभ मुहूर्त।