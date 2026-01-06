Amavasya 2026 List: साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? देखें पूरी लिस्ट और पितृ दोष मुक्ति के उपाय

Amavasya 2026 List : हिंदू परंपरा में, अमावस्या नए चंद्रमा का प्रतीक है वह रात जब आसमान गहरा और खाली हो जाता है, और चंद्रमा का कोई निशान दिखाई नहीं देता। यह दिन सिर्फ़ ब्रह्मांडीय सुंदरता के बारे में नहीं है; यह सब पूर्वजों का सम्मान करने के बारे में है। लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करते हैं। कई लोगों का मानना ​​है कि अमावस्या काल सर्प दोष, पितृ दोष और अन्य ग्रहों की समस्याओं को शांत करने का सबसे अच्छा समय है। 2026 में अमावस्या की तारीखें (Amavasya 2026 List) उन सभी के लिए विशेष महत्व रखती हैं जो इन रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।