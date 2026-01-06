6 जनवरी 2026,

धर्म और अध्यात्म

Amavasya 2026 List: साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? देखें पूरी लिस्ट और पितृ दोष मुक्ति के उपाय

Amavasya Dates 2026 : Amavasya 2026 की पूरी सूची देखें। जानिए 2026 में अमावस्या की सभी तिथियां, अमावस्या का महत्व, पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के सरल उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 06, 2026

Amavasya 2026 List

Amavasya 2026 List : साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? पितृ दोष मुक्ति के उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Amavasya 2026 List : हिंदू परंपरा में, अमावस्या नए चंद्रमा का प्रतीक है वह रात जब आसमान गहरा और खाली हो जाता है, और चंद्रमा का कोई निशान दिखाई नहीं देता। यह दिन सिर्फ़ ब्रह्मांडीय सुंदरता के बारे में नहीं है; यह सब पूर्वजों का सम्मान करने के बारे में है। लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करते हैं। कई लोगों का मानना ​​है कि अमावस्या काल सर्प दोष, पितृ दोष और अन्य ग्रहों की समस्याओं को शांत करने का सबसे अच्छा समय है। 2026 में अमावस्या की तारीखें (Amavasya 2026 List) उन सभी के लिए विशेष महत्व रखती हैं जो इन रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।

2026 में अमावस्या की तारीखें

हिंदू महीनाअमावस्या तिथिदिनविशेष विवरण
माघ18 जनवरी, 2026रविवारमौनी अमावस्या
फाल्गुन17 फरवरी, 2026मंगलवारफाल्गुन अमावस्या
चैत्र (कृष्ण)18 मार्च, 2026बुधवारदर्श अमावस्या
चैत्र19 मार्च, 2026गुरुवारचैत्र अमावस्या
वैशाख17 अप्रैल, 2026शुक्रवारवैशाख अमावस्या
ज्येष्ठ16 मई, 2026शनिवारशनि जयंती / वट सावित्री व्रत
ज्येष्ठ (अधिक)14 जून, 2026रविवारअधिक मास दर्श अमावस्या
ज्येष्ठ (अधिक)15 जून, 2026सोमवारअधिक अमावस्या (सोमवती अमावस्या)
आषाढ़14 जुलाई, 2026मंगलवारआषाढ़ अमावस्या
श्रावण12 अगस्त, 2026बुधवारहरियाली अमावस्या
भाद्रपद11 सितंबर, 2026शुक्रवारपिठोरी अमावस्या (कुशाग्रहणी)
अश्विन10 अक्टूबर, 2026शनिवारसर्वपितृ अमावस्या (पितृ पक्ष समापन)
कार्तिक9 नवंबर, 2026सोमवारदिवाली (लक्ष्मी पूजा) / सोमवती अमावस्या
मार्गशीर्ष8 दिसंबर, 2026मंगलवारमार्गशीर्ष अमावस्या

अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है

हर अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं। कम से कम पुराने ग्रंथ तो यही कहते हैं। लोगों का मानना ​​है कि चंद्रमा की सोलहवीं कला, जिसे अमा कहते हैं, में विशेष शक्ति होती है। यह दिन पूर्वजों, पितृ देवताओं का होता है, और इस दिन किए गए चढ़ावे सीधे उन तक पहुँचते हैं। कुछ खास अमावस्याएं जैसे सोमवती, शनि, मौनी, हरियाली और प्रसिद्ध दिवाली अमावस्या खास तौर पर शुभ होती हैं।

अमावस्या पर क्या करें

अपनी सुबह स्नान से शुरू करें और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में अपने पूर्वजों को जल अर्पित करें। लोग भोजन, कपड़े, तिल, पानी और पैसे दान करते हैं। आमतौर पर ब्राह्मणों को। अमावस्या का दिन पितरों से जुड़ी समस्याओं (पितृ दोष) को दूर करने, काल सर्प दोष से निपटने और किसी भी अशांत ग्रह ऊर्जा को शांत करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सबसे अच्छा दिन होता है।

अमावस्या के नियम और सुझाव

अमावस्या के दिन भारी, तामसिक भोजन से दूर रहें जैसे मांस, शराब, या कोई भी नशीली चीज। गुस्सा, नकारात्मक सोच या बुरे व्यवहार से दूर रहें। इसका मकसद है कि सब कुछ अंदर और बाहर से शुद्ध रहे। अगर आप एक सरल, नेक दिनचर्या का पालन करते हैं, तो आपको थोड़ी और शांति मिलेगी और शायद आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

मासिक शिवरात्रि 2026 कैलेंडर: सभी तिथियां, सही मुहूर्त और निशिता काल पूजा समय
धर्म और अध्यात्म
Masik Shivratri 2026 Calendar

Published on:

06 Jan 2026 02:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Amavasya 2026 List: साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? देखें पूरी लिस्ट और पितृ दोष मुक्ति के उपाय

