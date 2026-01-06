Amavasya 2026 List: साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? देखें पूरी लिस्ट और पितृ दोष मुक्ति के उपाय

Amavasya 2026 List : साल 2026 में कब-कब है अमावस्या? पितृ दोष मुक्ति के उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Amavasya 2026 List : हिंदू परंपरा में, अमावस्या नए चंद्रमा का प्रतीक है वह रात जब आसमान गहरा और खाली हो जाता है, और चंद्रमा का कोई निशान दिखाई नहीं देता। यह दिन सिर्फ़ ब्रह्मांडीय सुंदरता के बारे में नहीं है; यह सब पूर्वजों का सम्मान करने के बारे में है। लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करते हैं। कई लोगों का मानना है कि अमावस्या काल सर्प दोष, पितृ दोष और अन्य ग्रहों की समस्याओं को शांत करने का सबसे अच्छा समय है। 2026 में अमावस्या की तारीखें (Amavasya 2026 List) उन सभी के लिए विशेष महत्व रखती हैं जो इन रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।
|हिंदू महीना
|अमावस्या तिथि
|दिन
|विशेष विवरण
|माघ
|18 जनवरी, 2026
|रविवार
|मौनी अमावस्या
|फाल्गुन
|17 फरवरी, 2026
|मंगलवार
|फाल्गुन अमावस्या
|चैत्र (कृष्ण)
|18 मार्च, 2026
|बुधवार
|दर्श अमावस्या
|चैत्र
|19 मार्च, 2026
|गुरुवार
|चैत्र अमावस्या
|वैशाख
|17 अप्रैल, 2026
|शुक्रवार
|वैशाख अमावस्या
|ज्येष्ठ
|16 मई, 2026
|शनिवार
|शनि जयंती / वट सावित्री व्रत
|ज्येष्ठ (अधिक)
|14 जून, 2026
|रविवार
|अधिक मास दर्श अमावस्या
|ज्येष्ठ (अधिक)
|15 जून, 2026
|सोमवार
|अधिक अमावस्या (सोमवती अमावस्या)
|आषाढ़
|14 जुलाई, 2026
|मंगलवार
|आषाढ़ अमावस्या
|श्रावण
|12 अगस्त, 2026
|बुधवार
|हरियाली अमावस्या
|भाद्रपद
|11 सितंबर, 2026
|शुक्रवार
|पिठोरी अमावस्या (कुशाग्रहणी)
|अश्विन
|10 अक्टूबर, 2026
|शनिवार
|सर्वपितृ अमावस्या (पितृ पक्ष समापन)
|कार्तिक
|9 नवंबर, 2026
|सोमवार
|दिवाली (लक्ष्मी पूजा) / सोमवती अमावस्या
|मार्गशीर्ष
|8 दिसंबर, 2026
|मंगलवार
|मार्गशीर्ष अमावस्या
हर अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं। कम से कम पुराने ग्रंथ तो यही कहते हैं। लोगों का मानना है कि चंद्रमा की सोलहवीं कला, जिसे अमा कहते हैं, में विशेष शक्ति होती है। यह दिन पूर्वजों, पितृ देवताओं का होता है, और इस दिन किए गए चढ़ावे सीधे उन तक पहुँचते हैं। कुछ खास अमावस्याएं जैसे सोमवती, शनि, मौनी, हरियाली और प्रसिद्ध दिवाली अमावस्या खास तौर पर शुभ होती हैं।
अपनी सुबह स्नान से शुरू करें और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में अपने पूर्वजों को जल अर्पित करें। लोग भोजन, कपड़े, तिल, पानी और पैसे दान करते हैं। आमतौर पर ब्राह्मणों को। अमावस्या का दिन पितरों से जुड़ी समस्याओं (पितृ दोष) को दूर करने, काल सर्प दोष से निपटने और किसी भी अशांत ग्रह ऊर्जा को शांत करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सबसे अच्छा दिन होता है।
अमावस्या के दिन भारी, तामसिक भोजन से दूर रहें जैसे मांस, शराब, या कोई भी नशीली चीज। गुस्सा, नकारात्मक सोच या बुरे व्यवहार से दूर रहें। इसका मकसद है कि सब कुछ अंदर और बाहर से शुद्ध रहे। अगर आप एक सरल, नेक दिनचर्या का पालन करते हैं, तो आपको थोड़ी और शांति मिलेगी और शायद आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग