धर्म/ज्योतिष

Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi: मकर राशि में बनने जा रहा है चतुग्रही योग, इन राशियों के अच्छे दिन होंगे शुरू!

Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi: जनवरी के महीने में मकर राशि में चार ग्रहों के मिलन से चतुग्रही योग बनेगा। इस योग से कुछ राशियों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं मकर राशि में बनने रहे चतुग्रही योग से किन राशि वालों को लाभ होगा।

2 min read
भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 08, 2026

Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi

istock

Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चार ग्रह एक साथ एक ही राशि में विराजमान होते हैं, तो उस समय चतुग्रही योग का निर्माण होता है। साल 2026 में जनवरी के महीने में 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध की एक साथ युति से इस योग का निर्माण होगा। वैदिक शास्त्रों में चतुग्रही योग को बहुत ही प्रभावशाली और सकारात्मक फल देने वाला है। मकर राशि में इस योग के बनने का असर सारी राशियों के जातक पर होगा। इस बार से पहले साल 2024 में ये चारों ग्रह के साथ मकर राशि में थे। अब इस साल ये चारों ग्रह मकर राशि में एकसाथ उपस्थित होंगे। ऐसे में चलिए जाने कि मकर राशि में चतुग्रही योग बनने से किन राशियों को फायदा मिलने वाला है।

इन राशियों को मिलेगा फायदा

मेष राशि
ज्योतिषविद् के अनुसार मेष राशि वालों की कुंडली में ये योग कर्म भाव में बनने जा रहा है। इस भाव में चतुग्रही योग बनने से मेष राशि वालों के करियर में नया उछाल आएगा। नौकरी बदलने के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। इसके साथ ही आपके व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। सेहत के लिहाज से भी ये योग आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आप बेहद ही कर्मशील रहेंगे।

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातक के लिए चतुग्रही योग बहुत सारे शुभ संकेत लेकर आने वाला है। आपकी कुंडली में ये योग राजयोग भाग्य स्थान में बनने जा रहा है। इस समय में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो आपका पूरा होगा। इसके साथ ही आपका अटका हुआ धन भी वापस आ सकता है। वैवाहिक संबंध में मधुरता आएगी। विदेश यात्रा की संभावना है। अगर कोई डील पूरी करने में लगे हुए हैं तो वो भी पूरी हो सकती है।

मकर राशि
चतुग्रही योग मकर राशि में ही बनने जा रहा है। आपकी कुंडली में इस योग का निर्माण लग्न भाव में होगा। आपके धन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपकी सेहत पर इसका अच्छा असर होगा। आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी। समाज में मान- सम्मान बढ़ेगा। अगर आप अपना कोई काम बहुत टाइम से नहीं कर पाएं हैं तो वो भी इस समय में पूरा हो सकता है। परिवार के साथ संबंध और मजबूत होंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। जीवन में स्थिरता आएगी, जिसके कारण आप अपना जीवन शांति से गुजार सकते हैं।

Published on:

08 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi: मकर राशि में बनने जा रहा है चतुग्रही योग, इन राशियों के अच्छे दिन होंगे शुरू!

धर्म/ज्योतिष

