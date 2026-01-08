Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi: मकर राशि में बनने जा रहा है चतुग्रही योग, इन राशियों के अच्छे दिन होंगे शुरू!

Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चार ग्रह एक साथ एक ही राशि में विराजमान होते हैं, तो उस समय चतुग्रही योग का निर्माण होता है। साल 2026 में जनवरी के महीने में 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध की एक साथ युति से इस योग का निर्माण होगा। वैदिक शास्त्रों में चतुग्रही योग को बहुत ही प्रभावशाली और सकारात्मक फल देने वाला है। मकर राशि में इस योग के बनने का असर सारी राशियों के जातक पर होगा। इस बार से पहले साल 2024 में ये चारों ग्रह के साथ मकर राशि में थे। अब इस साल ये चारों ग्रह मकर राशि में एकसाथ उपस्थित होंगे। ऐसे में चलिए जाने कि मकर राशि में चतुग्रही योग बनने से किन राशियों को फायदा मिलने वाला है।