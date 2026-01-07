Makar Sankranti 2026: स्नान, दान और पूजा का सही समय, जानें पूरे नियम

मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्य और शनि के विशेष संबंध का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी खगोलीय परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर संक्रांति पर किए गए स्नान, दान और पूजा से कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति मजबूत होती है। वर्ष 2026 की मकर संक्रांति कई दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रही है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।