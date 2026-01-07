7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: स्नान, दान और पूजा का सही समय, जानें पूरे नियम

मकर संक्रांति 2026 पर सही समय पर स्नान, दान और पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 07, 2026

Makar Sankranti 2026(PC: GEMINI GENERATED)

Makar Sankranti 2026(PC: GEMINI GENERATED)

मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्य और शनि के विशेष संबंध का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी खगोलीय परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर संक्रांति पर किए गए स्नान, दान और पूजा से कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति मजबूत होती है। वर्ष 2026 की मकर संक्रांति कई दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रही है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

मकर संक्रांति 2026: तिथि और पुण्य काल (Makar Sankranti 2026 Date & Time)

साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बुधवार, 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का पुण्य काल दोपहर 3:13 बजे से शाम 5:45 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 32 मिनट की होगी। वहीं महा पुण्य काल 3:13 बजे से 4:58 बजे तक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, इसी पुण्य काल में स्नान, दान और पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

मकर संक्रांति की पूजा विधि (Makar Sankranti Puja Vidhi)

मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल में तिल, लाल फूल और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
सूर्य मंत्र: ॐ घृण सूर्याय नमः या ॐ आदित्याय नमः
शनि मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः

यदि संभव हो तो इस दिन भगवद गीता का पाठ करें। पूरा पाठ न कर पाने की स्थिति में गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष फलदायी माना गया है।

दान का महत्व (Daan Importance)

मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। पुण्य काल में अन्न, कंबल और घी का दान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन चावल, काली उड़द की दाल, तिल और गुड़ का दान विशेष शुभ माना जाता है। नए अनाज से बनी खिचड़ी भगवान को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें।

मकर संक्रांति के विशेष उपाय (Makar Sankranti Upay)

इस पावन पर्व पर किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय पापों का शमन करता है, संतान सुख प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। मकर संक्रांति पर किए गए ये छोटे-छोटे उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं।

ये भी पढ़ें

Magha Month Worship Secrets: माघ महीने में ये उपाय करें, साल भर रहेगी समृद्धि
धर्म/ज्योतिष
माघ महीना (PC: GEMINI GENERATED)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 03:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Makar Sankranti 2026: स्नान, दान और पूजा का सही समय, जानें पूरे नियम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Masik Pradosh Vrat 2026: पूरे साल कब-कब है प्रदोष व्रत? भगवान शिव की कृपा पाने के लिए देखें पूरी लिस्ट

Masik Pradosh Vrat 2026:
धर्म और अध्यात्म

बिहार लाया गया दुनिया का सबसे विशाल और भारी शिवलिंग! चौंकाने वाली खासियत!

Duniya ka sabse bada shivling
धर्म

Aaj Ka Rashifal 8 January: गुरुवार विशेष राशिफल: भगवान विष्णु की कृपा से किन राशियों को मिलेगा धन और सुख? यहां पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026
राशिफल

Magh Gupt Navratri 2026: माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है शुरू, यहां जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

Magh Gupt Navratri 2026
धर्म/ज्योतिष

Mercury- Mars Zodiac war: 8 जनवरी को बुध- मंगल का टकराव, जानिए करियर पर इसका क्या होगा असर

Mercury- Mars Zodiac war
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.