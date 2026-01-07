Venus–Mars Planetary War 2026: आज घटने जा रही है एक दुर्लभ घटना, इन राशिवालों के रिश्तों पर पड़ेगा असर, जानें क्या है ‘ग्रह युद्ध’

अगर इन दिनों आपके रिश्ते में अचानक तनाव बढ़ गया है, छोटी-सी बात बड़ी बहस बन रही है या पार्टनर से बात करते वक्त अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, तो इसे सिर्फ मूड या छुट्टियों के बाद की उदासी न समझें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 7 जनवरी 2026 को यानी आज एक दुर्लभ और असरदार ज्योतिषीय घटना घट रही है, जिसे ग्रह युद्ध (Planetary War) कहा जाता है। इस दिन शुक्र और मंगल धनु राशि में एक ही डिग्री पर आकर आमने-सामने होंगे, और इसका सीधा असर रिश्तों, प्यार और कमिटमेंट पर पड़ेगा।