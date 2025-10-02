Surya Chandra Yuti 2025: दिवाली के बाद बन रही सूर्य-चंद्र युति, इन राशियों के लिए हो सकता है गोल्डन टाइम!

मेष राशि वालों के लिए यह समय जीवन में स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। यदि किसी दोस्त से मतभेद चल रहे हैं, तो वे खत्म हो सकते हैं। कामकाजी लोगों को अपने वाहन का सुख मिल सकता है। शादीशुदा लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। युवाओं में पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे वे निर्भय होकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे। बुजुर्गों की सेहत में सुधार होगा, लेकिन उन्हें अपनी डाइट पर खास ध्यान देने की जरूरत रहेगी।