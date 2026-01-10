Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर राशिनुसार क्या करें दान? यहां जानें

Shattila Ekadashi 2026 (pc: gemini generated)
माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी (Shattila Ekadashi) कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में यह शुभ तिथि 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु (Lord Vishnu) और माता लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और सही वस्तुओं का दान करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं।
षटतिला एकादशी को खासतौर पर तिल दान का त्योहार माना जाता है। तिल से जुड़े छह प्रकार के प्रयोग दान, स्नान, हवन, भोजन, उबटन और जल इस दिन पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं।
मेष (Aries)
मूंगफली, गुड़, चिक्की या लाल कंबल दान करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।
वृषभ (Taurus)
सफेद तिल, चावल और आटा दान करना शुभ है। यह दान परिवार में स्थिरता और मानसिक शांति देता है।
मिथुन (Gemini)
साबुत मूंग और हरी सब्जियां दान करें। इससे निर्णय क्षमता मजबूत होती है और काम की रुकावटें दूर होती हैं।
कर्क (Cancer)
सफेद तिल का दान मानसिक तनाव कम करता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है।
सिंह (Leo)
मूंगफली और गुड़ दान करने से मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है।
कन्या (Virgo)
हरे कपड़े या हरी साड़ी दान करें। इससे करियर और सेहत से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं।
तुला (Libra)
चूड़ा, दही, चीनी और सफेद तिल के लड्डू दान करें। रिश्तों में मधुरता आती है।
वृश्चिक (Scorpio)
शहद, गुड़ और लाल फल दान करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।
धनु (Sagittarius)
मक्का, बेसन और सरसों के बीज दान करने से भाग्य मजबूत होता है।
मकर (Capricorn)
काला कंबल दान करने से शनि दोष और काम में देरी से राहत मिलती है।
कुंभ (Aquarius)
काले तिल और जूते दान करना शुभ माना जाता है, इससे जीवन की रुकावटें दूर होती हैं।
मीन (Pisces)
बेसन के लड्डू और पीले कपड़े दान करने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है।
