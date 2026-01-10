10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर राशिनुसार क्या करें दान? यहां जानें

षटतिला एकादशी 2026 पर राशि के अनुसार दान करने से न केवल पापों का प्रायश्चित होता है, बल्कि धन, सुख और मानसिक शांति भी मिलती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 10, 2026

Shattila Ekadashi 2026 (pc: gemini generated)

Shattila Ekadashi 2026 (pc: gemini generated)

माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी (Shattila Ekadashi) कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में यह शुभ तिथि 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु (Lord Vishnu) और माता लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और सही वस्तुओं का दान करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं।

षटतिला एकादशी को खासतौर पर तिल दान का त्योहार माना जाता है। तिल से जुड़े छह प्रकार के प्रयोग दान, स्नान, हवन, भोजन, उबटन और जल इस दिन पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं।

Shattila Ekadashi 2026: राशि के अनुसार क्या दान करें?

मेष (Aries)

मूंगफली, गुड़, चिक्की या लाल कंबल दान करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।

वृषभ (Taurus)

सफेद तिल, चावल और आटा दान करना शुभ है। यह दान परिवार में स्थिरता और मानसिक शांति देता है।

मिथुन (Gemini)

साबुत मूंग और हरी सब्जियां दान करें। इससे निर्णय क्षमता मजबूत होती है और काम की रुकावटें दूर होती हैं।

कर्क (Cancer)

सफेद तिल का दान मानसिक तनाव कम करता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है।

सिंह (Leo)

मूंगफली और गुड़ दान करने से मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है।

यह भी पढ़ें: Shattila Ekadashi Daan List 2026: षटतिला एकादशी पर जरूर करें इन चार चीजों का दान, तरक्की के खुलेंगे नये रास्ते

कन्या (Virgo)

हरे कपड़े या हरी साड़ी दान करें। इससे करियर और सेहत से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं।

तुला (Libra)

चूड़ा, दही, चीनी और सफेद तिल के लड्डू दान करें। रिश्तों में मधुरता आती है।

वृश्चिक (Scorpio)

शहद, गुड़ और लाल फल दान करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।

धनु (Sagittarius)

मक्का, बेसन और सरसों के बीज दान करने से भाग्य मजबूत होता है।

यह भी पढ़ें: Shattila Ekadashi 2026 Date: कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

मकर (Capricorn)

काला कंबल दान करने से शनि दोष और काम में देरी से राहत मिलती है।

कुंभ (Aquarius)

काले तिल और जूते दान करना शुभ माना जाता है, इससे जीवन की रुकावटें दूर होती हैं।

मीन (Pisces)

बेसन के लड्डू और पीले कपड़े दान करने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है।

ये भी पढ़ें

Shattila Ekadashi 2026 Date: कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व
धर्म/ज्योतिष
Shattila Ekadashi 2026 Date

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 08:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर राशिनुसार क्या करें दान? यहां जानें

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Panchang : शनिवार का पंचांग: राहुकाल, दिशा शूल और यात्रा से पहले जानें जरूरी उपाय

Aaj Ka Panchang Shaniwar 10 January 2026
धर्म/ज्योतिष

सब भगवान करते हैं या हम?: ओशो

Osho on Ashtavakra Geeta: ओशो अष्टावक्र गीता पर।
धर्म और अध्यात्म

Somnath Swabhiman Parv : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: गुजरात के चार शहरों से विशेष ट्रेनों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Somnath Swabhiman Parv
धर्म-कर्म

Dwadash Jyotirling Stotram: सोमनाथ से घृष्णेश्वर तक, शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों की दिव्य स्तुति, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित

Dwadash Jyotirling Stotra
धर्म और अध्यात्म

Budh Gochar 2026: बुध ने किया अपना नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा संभलकर

Budh Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.