Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर राशिनुसार क्या करें दान? यहां जानें

माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी (Shattila Ekadashi) कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में यह शुभ तिथि 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु (Lord Vishnu) और माता लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और सही वस्तुओं का दान करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं।