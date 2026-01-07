Shattila Ekadashi 2026 Date: कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Shattila Ekadashi 2026 Date: षटतिला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना की जाती है। इस एकादशी के दिन तिल के दान का बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है और भगवान श्री हरि की आराधना की जाती है। इस दिन विष्णु जी के साथ- साथ मां लक्ष्मी जी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं इस साल ये व्रत कब रखा जाएगा।