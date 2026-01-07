7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Shattila Ekadashi 2026 Date: कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Shattila Ekadashi Ka Vrat Kab Hai 2026: शास्त्रों में एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। साल में 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से एक एकादशी षटतिला एकादशी होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं जनवरी के महीने में षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 07, 2026

Shattila Ekadashi 2026 Date

istock

Shattila Ekadashi 2026 Date: षटतिला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना की जाती है। इस एकादशी के दिन तिल के दान का बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है और भगवान श्री हरि की आराधना की जाती है। इस दिन विष्णु जी के साथ- साथ मां लक्ष्मी जी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं इस साल ये व्रत कब रखा जाएगा।

Shattila Ekadashi 2026 Date (षटतिला एकादशी 2026 व्रत डेट)


पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को दोपहर 03:17 मिनट पर होगी और इसका समापन 14 जनवरी को सायंकाल 05:52 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। इसी दिन मकर संक्रांति का भी पर्व मनाया जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 15 जनवरी को प्रात:काल 7:15 से 09:21 के बीच किया जा सकता है।

षटतिला एकादशी पूजन विधि


षटतिला एकादशी के दिन आप गंगा नदी में या घर में नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी करें। इस दिन आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उसके बाद श्री हरि को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। षटतिला एकादशी के दिन इसकी कथा का पाठ करना बहुत जरूरी है। कथा का पाठ करके आरती करें और भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद सब में प्रसाद अर्पित करें और अपनी इच्छानुसार जरूरतमंद लोगों को दान दें। इस दिन आप विशेष रूप से तिल का दान कर सकते हैं।

षटतिला एकादशी महत्व


हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ निरोग काया की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के तप से व्यक्ति के समस्त पाप मिटते हैं और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस दिन तिल का खासा महत्व होता है। इस दिन आप तिल का प्रयोग जरूर किसी ना किसी काम करें। षटतिला एकादशी का व्रत नियमपूर्वक करने से साधक को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shattila Ekadashi 2026 Date: कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Magh Mela 2026 Prayagraj : कुंभ से कम नहीं माघ मेला, जानिए क्यों श्रद्धालु इसे ‘मिनी कुंभ’ कहते हैं

Magh Mela 2026 Prayagraj
धर्म और अध्यात्म

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन न करें ये बड़ी भूल, वरना आ सकती हैं मुश्किलें

मकर संक्रांति 2026 (pc: gemini AI)
धर्म/ज्योतिष

Grah Yudh 2026: आज शुक्र-मंगल की टक्कर से रिश्तों में आएगा भूचाल, जानें पूरा असर

Venus Mars Planetary War 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

गणेश सहस्त्रनामावली: हर बाधा का अंत, सुख-समृद्धि का अनंत द्वार

Ganesh Sahasranamaval
धर्म-कर्म

जनवरी 2026 में नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें ये शुभ मुहूर्त

Vehicle Purchase Muhurat January 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.