Makar Sankranti Daan List 2026: मकर संक्रांति के दिन करें इन चीजों का दान, बनेंगे सारे काम

Makar Sankranti Daan List 2026: मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का बहुत ही खास महत्व है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें और काला तिल अर्पित करें। इस दिन दान- पुण्य करने से साधक को दौगुना फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के खास मौके पर खीचड़ी बनाई जाती है और इसका सेवन किया जाता है। मकर संक्रांति पर कुछ शुभ चीजों का दान करने से सुख, समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करना चाहिए।