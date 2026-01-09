Shattila Ekadashi Daan List 2026: षटतिला एकादशी पर जरूर करें इन चार चीजों का दान, तरक्की के खुलेंगे नये रास्ते

chatgpt
Shattila Ekadashi Daan List 2026: माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का जाती है। इस श्री हरि की पूजा करने से साधक को तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मुक्ति के द्वार खुलते हैं। इस एकादशी पर गंगा स्नान और दान का भी खास विधान है। इस साल मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का व्रत के दिन पड़ रहा है। षटतिला एकादशी इस साल 14 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन इन चार चीजों का दान करने से साधक के सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन चार चीजों का दान करना चाहिए।
तिल का दान
इस तिथि पर तिल के दान का बहुत ही महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को तमामों पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप तिल का दान किसी भी रूप में कर सकते हैं।
कंबल का दान
षटतिला एकादशी के दिन कंबल दान करना भी बहुत शुभ होता है। इस एकादशी तिथि पर ठंड का मौसम ऐसा होता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।
अनाज का दान
इस खास तिथि पर अनाज का दान कर सकते हैं। अन्न का दान करने से या किसी को भोजन कराने से आप पर आपके पूर्वजों की कृपा सदा बनी रहती है। इसके साथ पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अन्न दान करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक के धन भंडार हमेशा भरे रखती हैं।
गुड़ का दान
षटतिला एकादशी के दिन गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में गुड़ का संबंध मंगल ग्रह से बताया गया है। एकादशी तिथि पर इसका दान करने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है। जिसके कारण साधक के सकारात्मक बदलाव आता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं।
