Shattila Ekadashi Daan List 2026: षटतिला एकादशी पर जरूर करें इन चार चीजों का दान, तरक्की के खुलेंगे नये रास्ते

Shattila Ekadashi Daan List 2026: माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का जाती है। इस श्री हरि की पूजा करने से साधक को तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मुक्ति के द्वार खुलते हैं। इस एकादशी पर गंगा स्नान और दान का भी खास विधान है। इस साल मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का व्रत के दिन पड़ रहा है। षटतिला एकादशी इस साल 14 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन इन चार चीजों का दान करने से साधक के सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन चार चीजों का दान करना चाहिए।