धर्म/ज्योतिष

Shattila Ekadashi 2026 Upay: षटतिला एकादशी के दिन करें ये उपाय, धन- धान्य से भर जाएगा घर

Shattila Ekadashi 2026 Upay: षटतिला एकादशी के दिन कुछ खास उपायों को करने से साधक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन खास उपायों को करना शुभ होता है।

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 08, 2026

Shattila Ekadashi 2026 Upay: षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल ये व्रत 14 जनवरी 2026 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस साल संक्रांति और एकादशी तिथि एकसाथ पड़ने के कारण, इसी दिन मकर संक्रांति का भी त्योहार मनाया जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन साधक के द्वार उपवास किया जाता है और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन के लिए शास्त्रों में कुछ अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। यदि हम षटतिला एकादशी के दिन इन उपायों को अपनाते हैं तो हमें इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए।

षटतिला एकादशी के दिन करें ये उपाय

तुलसी में जलाएं घी का दीपक
षटतिला एकादशी के आप सुबह स्नान के बाद तुलसी में घी का दीपक जलाएं। इस दिन आप शाम के समय में भी तुलसी में जरूर दीपक जलाएं। षटतिला एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाने से आपको सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके साथ आपका धन भंडार हमेशा भरा रहेगा।

तिल का करें दान
षटतिला एकादशी के दिन तिल के दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से साधक के समस्त पापों का नाश होता है। इसके साथ ही परिवार पर पूर्वजों काआशीर्वाद बना रहता है।

तुलसी माला से करें जाप
षटतिला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी दल की माला से कर सकते हैं। तुलसी माला से मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में शांति आएगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी।

तुलसी में लगाएं इन चीजों का भोग
षटतिला एकादशी के दिन आप तुलसी जी को गुड़, चावल और तिल का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति बनी रहती है। इसके साथ ही आपके आय में भी वृद्धि होती है।

