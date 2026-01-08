Shattila Ekadashi 2026 Upay: षटतिला एकादशी के दिन करें ये उपाय, धन- धान्य से भर जाएगा घर

Shattila Ekadashi 2026 Upay: षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल ये व्रत 14 जनवरी 2026 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस साल संक्रांति और एकादशी तिथि एकसाथ पड़ने के कारण, इसी दिन मकर संक्रांति का भी त्योहार मनाया जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन साधक के द्वार उपवास किया जाता है और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन के लिए शास्त्रों में कुछ अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। यदि हम षटतिला एकादशी के दिन इन उपायों को अपनाते हैं तो हमें इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए।