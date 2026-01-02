Griha Pravesh Vidhi: नए साल पर नए मकान में प्रवेश से पहले कैसे करें पूजा? जानें सही नियम

जब भी कोई व्यक्ति नए मकान में प्रवेश करता है, तो यह केवल एक नई जगह पर रहने की शुरुआत नहीं होती, बल्कि यह जीवन के नए अध्याय की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय परंपरा में गृह प्रवेश से पहले पूजा करना बेहद आवश्यक माना गया है, ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार, सही विधि से की गई पूजा नए घर को दोषों से मुक्त करती है और परिवार के लिए मंगलकारी होती है।