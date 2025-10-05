Diwali 2025: मां लक्ष्मी की उपस्थिति के 7 दिव्य संकेत, जो दिवाली पर दिखना है सौभाग्य का प्रतीक

Diwali signs for prosperity|फोटो सोर्स – Patrika.com
Diwali Spiritual Signs: दिवाली का पर्व केवल रौशनी, मिठाइयों और पटाखों का ही नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और समृद्धि का प्रतीक भी है। इस पावन अवसर पर हर घर में मां लक्ष्मी के स्वागत की विशेष तैयारियां की जाती हैं, ताकि जीवन में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि हो। शास्त्रों और परंपराओं में यह भी बताया गया है कि दिवाली की रात कुछ विशेष संकेत ऐसे होते हैं, जो मां लक्ष्मी की उपस्थिति और कृपा का इशारा देते हैं।
अगर दिवाली पर आपको ये 7 दिव्य संकेत दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पधार चुकी हैं, और सौभाग्य का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आइए जानें, वे कौन-से शुभ संकेत हैं जिनका दिखना दिवाली की रात बेहद मंगलकारी माना जाता है।
शास्त्रों में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है। यदि दिवाली के शुभ दिन आपको उल्लू दिखाई दे जाए, तो यह संकेत होता है कि आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा होने वाली है।यह इस बात का इशारा है कि आर्थिक मोर्चे पर चल रही कठिनाइयाँ अब समाप्त होने वाली हैं।इस शुभ संकेत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है।
मां लक्ष्मी सदैव कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और उनके हाथों में भी कमल होता है। यदि दीवाली के दिन आपको कमल का फूल दिखाई दे या अपने आप मिल जाए, तो यह धन-धान्य में वृद्धि का शुभ संकेत है। इस दिन मां लक्ष्मी को कमल अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।
कौआ शास्त्रों में पितरों का प्रतीक माना जाता है। यदि दीवाली के दिन आपके घर की छत या आंगन में कौआ आ जाए, तो यह पितृ कृपा का संकेत होता है। पितरों की संतुष्टि से घर में सुख-शांति और धन का वास होता है।
दीवाली के दिन गाय का दर्शन अत्यंत शुभ माना गया है। गौमाता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। यदि इस दिन गाय आपके घर के सामने दिखे या आशीर्वाद स्वरूप कुछ खा ले, तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के आगमन का प्रतीक माना जाता है।
सामान्य दिनों में छिपकली को अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन दीपावली जैसे पावन अवसर पर यदि छिपकली दीवार या छत पर दिखाई दे, तो इसे शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता के आगमन का संकेत हो सकता है।
दीवाली के दिन घर में काली या लाल चींटियों का दिखाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। यह आपके घर में मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के प्रवेश का सूचक हो सकता है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी।
अगर आपके घर में जलाया गया दीपक बिना किसी हवा के खुद-ब-खुद टिमटिमाने लगे या उसकी लौ ऊंचाई की ओर बढ़े, तो यह दर्शाता है कि दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। यह संकेत लक्ष्मी आगमन का सबसे सूक्ष्म पर प्रभावशाली संकेत माना जाता है।
