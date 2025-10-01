Diwali 2025 Date: 20 या 21 अक्टूबर को है दीपावली? जानें सटीक तिथि और पूजा का समय

Diwali date confusion|फोटो सोर्स – Freepik
Diwali 2025 Mein Kab Hai: भारतवर्ष में दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और आस्था का एक उज्ज्वल प्रतीक है। यह वह समय होता है जब हर घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है, जब रिश्तों में मिठास घुलती है और जब घर-आंगन में समृद्धि की कामना के साथ मां लक्ष्मी का स्वागत होता है।
हर साल की तरह, 2025 में भी लोग इस बात को लेकर थोड़ा भ्रमित हैं कि दिवाली कब है, किस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, और शुभ मुहूर्त क्या है।तो आइए, इस लेख में जानते हैं कि 2025 में दिवाली की तारीख, पूजन का दिन, और शुभ मुहूर्त क्या है।
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर 2025 को रात 03:44 बजे से शुरू होकर, 21 अक्टूबर को सुबह 05:54 बजे तक रहेगी।ऐसे में तिथि की शुरुआत और प्रदोष काल की उपस्थिति को देखते हुए दीपावली 2025 की पूजा और उत्सव 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा।
लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल को अत्यंत शुभ माना जाता है, जब सूर्यास्त के बाद का समय आध्यात्मिक रूप से शक्ति से भरपूर होता है।
इस अवधि में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।
