Diwali 2025 Holiday: यूपी, बिहार, राजस्थान में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

अक्टूबर के महीने की शुरुआत छुट्टियों के साथ होगी। 1 अक्टूबर को दशहरा यानी महानवमी का अवकाश घोषित किया गया है। यह एक सार्वजनिक अवकाश है, ये छुट्टी पूरे देश में रहेगी। वहीं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती का अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि यह पूरे देश में समान रूप से लागू होगी। वहीं 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक छुट्टी घोषित है। इसके बाद10 तारीख को करवा चौथ के उपलक्ष्य में कई जगहों पर छुट्टी रह सकती है। 20 अक्टूबर से दिवाली का त्योहार शुरू हो रहा है, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगा। 22 और 23 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि अलग-अलग राज्यों और स्थानीय अवकाशों की सूची में 21 अक्टूबर की भी छुट्टी घोषित की गई है।