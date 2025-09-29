GATE Registration 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, gate2026.iitg.ac.in पर करें आवेदन

GATE 2026 में कुल 30 परीक्षाएं होंगी। इंजीनियरिंग विज्ञान (XE) के पेपर में ऊर्जा विज्ञान (XE-I) पर एक नया सेक्शनल पेपर शामिल किया जा रहा है। उम्मीदवार केवल एक या अधिकतम दो परीक्षाएं ही दे सकते हैं। दो परीक्षा पत्रों के संयोजनों को संयोजनों की सूची में से चुनना होगा। यदि उम्मीदवार दो परीक्षा पत्रों के लिए भी उपस्थित होते हैं, तो उन्हें केवल एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। GATE 2026 के परीक्षा पत्र अंग्रेजी में होंगे और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे।