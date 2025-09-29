GATE Registration 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, gate2026.iitg.ac.in पर करें आवेदन

GATE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन। (Image Source: ChatGPT)
GATE 2026 Registration Date: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी विलंब शुल्क के तारीख को बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक GATE 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, वह 6 अक्टूबर से पहले आधिकारिक पोर्टल, gate2026.iitg.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, लेट फीस के साथ लास्ट डेट 9 अक्टूबर है।
आईआईटी गुवाहाटी , 7, 8, 14 और 15 फरवरी, 2026 को गेट 2026 परीक्षा आयोजित करेगा। परिणाम 19 मार्च, 2026 को घोषित किए जाने हैं।
पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला या मानविकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इन कार्यक्रमों के तीसरे वर्ष या उससे उच्चतर वर्ष में अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता डिग्री शिक्षा मंत्रालय (MoE), AICTE, UGC या UPSC द्वारा BE, B.Tech, B.Arch, या B.Planning जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों के समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
फीस उम्मीदवार की श्रेणी और आवेदन की समय-सीमा के आधार पर अलग-अलग होता है। नियमित आवेदन अवधि के दौरान, शुल्क इस प्रकार है:
GATE 2026 में कुल 30 परीक्षाएं होंगी। इंजीनियरिंग विज्ञान (XE) के पेपर में ऊर्जा विज्ञान (XE-I) पर एक नया सेक्शनल पेपर शामिल किया जा रहा है। उम्मीदवार केवल एक या अधिकतम दो परीक्षाएं ही दे सकते हैं। दो परीक्षा पत्रों के संयोजनों को संयोजनों की सूची में से चुनना होगा। यदि उम्मीदवार दो परीक्षा पत्रों के लिए भी उपस्थित होते हैं, तो उन्हें केवल एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। GATE 2026 के परीक्षा पत्र अंग्रेजी में होंगे और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे।
