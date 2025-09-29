Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

GATE Registration 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, gate2026.iitg.ac.in पर करें आवेदन

GATE 2026 apply Online: GATE 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। IIT Guwahati ने GATE 2026 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र gate2026.iitg.ac.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Sep 29, 2025

GATE 2026 registration date extended, IIT Guwahati GATE 2026, gate2026.iitg.ac.in registration, GATE 2026 application last date,

GATE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन। (Image Source: ChatGPT)

GATE 2026 Registration Date: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी विलंब शुल्क के तारीख को बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक GATE 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, वह 6 अक्टूबर से पहले आधिकारिक पोर्टल, gate2026.iitg.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, लेट फीस के साथ लास्ट डेट 9 अक्टूबर है।

कब होगी परीक्षा?

आईआईटी गुवाहाटी , 7, 8, 14 और 15 फरवरी, 2026 को गेट 2026 परीक्षा आयोजित करेगा। परिणाम 19 मार्च, 2026 को घोषित किए जाने हैं।

पात्रता मानदंड

पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला या मानविकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इन कार्यक्रमों के तीसरे वर्ष या उससे उच्चतर वर्ष में अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता डिग्री शिक्षा मंत्रालय (MoE), AICTE, UGC या UPSC द्वारा BE, B.Tech, B.Arch, या B.Planning जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों के समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन फीस

फीस उम्मीदवार की श्रेणी और आवेदन की समय-सीमा के आधार पर अलग-अलग होता है। नियमित आवेदन अवधि के दौरान, शुल्क इस प्रकार है:

  • एससी, एसटी, दिव्यांगजन और महिला उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये प्रति पेपर।
  • अन्य सभी श्रेणियों के लिए 2,000 रुपये प्रति पेपर।
  • लेट फीस के साथ एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये प्रति पेपर।
  • अन्य सभी श्रेणियों के लिए 2,500 रुपये प्रति पेपर।

कैसे करें आवेदन?

  • उम्मीदवार आधिकारिक GATE 2026 वेबसाइट- gate2026.iitg.ac.in पर जाएं
  • रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी जानकारी और फीस भरें
  • फॉर्म जमा हो जाने के बाद, उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए पेज डाउनलोड कर लें

परीक्षा पैटर्न

GATE 2026 में कुल 30 परीक्षाएं होंगी। इंजीनियरिंग विज्ञान (XE) के पेपर में ऊर्जा विज्ञान (XE-I) पर एक नया सेक्शनल पेपर शामिल किया जा रहा है। उम्मीदवार केवल एक या अधिकतम दो परीक्षाएं ही दे सकते हैं। दो परीक्षा पत्रों के संयोजनों को संयोजनों की सूची में से चुनना होगा। यदि उम्मीदवार दो परीक्षा पत्रों के लिए भी उपस्थित होते हैं, तो उन्हें केवल एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। GATE 2026 के परीक्षा पत्र अंग्रेजी में होंगे और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे।

ये भी पढ़ें

Dussehra 2025 Holiday : यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 5 राज्यों में दशहरा पर कितने दिन बंद हैं स्कूल
शिक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

29 Sept 2025 11:53 am

Published on:

29 Sept 2025 11:45 am

Hindi News / Education News / GATE Registration 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, gate2026.iitg.ac.in पर करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

AIBE 20 Registration 2025 begins
शिक्षा

Diwali 2025 Holiday: यूपी, बिहार, राजस्थान में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Diwali 2025 school holidays in India, Diwali 2025 holidays in UP Bihar Rajasthan, Diwali vacation 2025 school college closure,
शिक्षा

आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

जयपुर

UP में इस तारीख को अवकाश की घोषणा, सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद, CM योगी का ऐलान

UP School Closed News
शिक्षा

AIIMS गोरखपुर में निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें डिटेल्स

AIIMS Gorakhpur vacancy
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.