Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Dussehra 2025 Holiday : यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 5 राज्यों में दशहरा पर कितने दिन बंद हैं स्कूल

Dussehra Holiday: दशहरा की तैयारियों के बीच माता-पिता और छात्रों के मन में एक बड़ा सवाल होगा कि इस बार दशहरा पर स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे? आइए जानते हैं किस राज्य में कितने दिन की छुट्टी रहेगी।

भारत

Anamika Mishra

Sep 27, 2025

Dussehra 2025 school holidays, Dussehra holiday in UP 2025, Dussehra holiday in Bihar 2025, Dussehra vacation in Rajasthan 2025, How many days school closed on Dussehra 2025,
5 राज्यों में दशहरा पर कितने दिन बंद हैं स्कूल। (Image Source: Gemini AI)

Dussehra Holiday State-Wise: नवरात्रि शुरू होते ही पूरा देश भक्ति और त्योहारों के रंग में रंगा हुआ है। यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान-बंगाल तक जहां देखो माता के पंडाल सजे हुए हैं। वहीं, त्योहारी सीजन में बच्चे अपनी छुट्टियों का मजा उठाते हुए मेले में झूले और तरह-तरह के खान-पान का आनंद ले रहे हैं। नवरात्रि की धूम में दशहरा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

दशहरा में स्कूल की छुट्टियां

त्योहारों की असल रौनक बच्चों से होती है। पूजा-पाठ की रौनक के साथ ही बच्चों से घर पर चहल-पहल बनी रहती है। इसी क्रम में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान के कई जिलों में नवरात्रि और दशहरा की छुट्टी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं नवरात्रि और दशहरा के उपलक्ष्य में कहां-कहां स्कूल बंद हैं और इस ब्रेक के बाद पढ़ाई कब से शुरू होगी।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल और दुर्गा पूजा का अपना अलग संबंध है। यहां की दुर्गा पूजा और पंडाल बेहद मशहूर हैं। मां के स्वागत के लिए पूरा बंगाल दुल्हन की तरह सजाया जाता है. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की छुट्टियां 24 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2025 तक रहने वाली हैं। यानी की 24 से 6 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों में अंतर रहने की संभावना है.

बिहार

बिहार में भी नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा का बहुत जोर-शोर से आोजन होताा है। यहां भी देवी मां के विभिन्न स्वरूपों को पूजने के लिए थीम के हिसाब से पंडाल सजाए जाते हैं। बिहार के ज्यादातर जिलों में स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक बंद रहने वाले हैं। वहीं, कुछ अन्य जिलों में 5 अक्टूबर तक स्कूलों में छुट्टी रह सकती है।

ओडिशा

बात करें ओडिशा की तो यहां स्कूल 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। यह महा सप्तमी से विजयादशमी तक का समय है।

राजस्थान

28 सितंबर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, इसके बाद 30 सितंबर को महाअष्टमी की छुट्टी और फिर 02 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा की छुट्टी रहेगी।

उत्तर प्रदेश

यूपी के स्कूलों में 1 और 2 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी रहेगी। वहीं कहीं-कहीं पर दुर्गा अष्टमी पर भी स्कूल बंद रहेंगे।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर के 31 में से 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

27 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / Education News / Dussehra 2025 Holiday : यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 5 राज्यों में दशहरा पर कितने दिन बंद हैं स्कूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.