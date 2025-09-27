Dussehra 2025 Holiday : यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 5 राज्यों में दशहरा पर कितने दिन बंद हैं स्कूल

पश्चिम बंगाल और दुर्गा पूजा का अपना अलग संबंध है। यहां की दुर्गा पूजा और पंडाल बेहद मशहूर हैं। मां के स्वागत के लिए पूरा बंगाल दुल्हन की तरह सजाया जाता है. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की छुट्टियां 24 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2025 तक रहने वाली हैं। यानी की 24 से 6 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों में अंतर रहने की संभावना है.