October School Holidays 2025: अक्टूबर 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर!स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक भी रहेंगे ऑफ! देखिए कब-कब रहेगी छुट्टी

October 2025 Holiday Calendar: सितंबर का महीना अब खत्म होने वाला है। लेकिन, त्योहारों का महीना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में दशहरा, दिवाली, करवाचौथ, छठ जैसे कई त्योहार आने वाले हैं। यानी की अक्टूबर का पूरा महीना छुट्टियों से भरा होने वाला है। इसका मतलब है बच्चे हों या कर्मचारी सभी को जमकर छुट्टियां मिलने वाली हैं। हालांकि, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि छुट्टियों की तारीखें राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं। आइए जानते हैं अक्टूबर में किस-किस दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं।