Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

October School Holidays 2025: अक्टूबर 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर!स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक भी रहेंगे ऑफ! देखिए कब-कब रहेगी छुट्टी

October 2025 School Holidays: अक्टूबर 2025 में त्योहारों की भरमार है और ऐसे में स्कूल-कॉलेज के साथ-साथ बैंकों में भी कई दिन छुट्टियां रहने वाली हैं। आइए देखते हैं, अक्टूबर में किस-किस दिन छुट्टी रहने वाली है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 24, 2025

October School Holidays 2025, October 2025 school holidays, October 2025 holiday calendar India, Bank holidays in October 2025, School and college holidays October 2025,
अक्टूबर 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर! (Image Source: Gemini AI)

October 2025 Holiday Calendar: सितंबर का महीना अब खत्म होने वाला है। लेकिन, त्योहारों का महीना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में दशहरा, दिवाली, करवाचौथ, छठ जैसे कई त्योहार आने वाले हैं। यानी की अक्टूबर का पूरा महीना छुट्टियों से भरा होने वाला है। इसका मतलब है बच्चे हों या कर्मचारी सभी को जमकर छुट्टियां मिलने वाली हैं। हालांकि, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि छुट्टियों की तारीखें राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं। आइए जानते हैं अक्टूबर में किस-किस दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं।

अक्टूबर महीने के प्रमुख त्योहार (Major Festivals of October Month)

महीना शुरू होते ही 1 अक्टूबर को महानवमी का त्योहार है। इसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती है। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज सहित दिवाली समारोह के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। महीने के अंत में छठ पूजा का त्योहार 27-28 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Political GK: बिहार चुनाव में दिलचस्पी है तो इन 10 सवालों के जवाब भी बताइए
शिक्षा
Bihar election GK 2025, Bihar political questions, Bihar election general knowledge, Bihar election quiz, Bihar assembly election facts, Bihar election 2025 updates,

कब-कब होंगी छुट्टियां? (October 2025 Holiday)

  • 1 अक्टूबर- महानवमी, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 2 अक्टूबर- गांधी जयंती और विजयादशमी, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 3 अक्टूबर - दुर्गा पूजा, बैंक बंद रहेंगे
  • 4 अक्टूबर - दुर्गा पूजा बैंक बंद रहेंगे
  • 6 अक्टूबर - लक्ष्मी पूजा, बैंकों की छुट्टी रहेगी
  • 7 अक्टूबर- महर्षि वाल्मिकी जयंती, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 10 अक्टूबर - करवा चौथ, बैंकों और महिला कर्मचारियों की
  • 18 अक्टूबर- धनतेरस, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 20 अक्टूबर- नरक चतुर्दशी, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 21 अक्टूबर- दिवाली, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 22 अक्टूबर- गोवर्धन पूजा, स्कूल/कॉलेज/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 23 अक्टूबर- भैया दूज, स्कूल/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 27 अक्टूबर- हलषष्ठी (ललई छठ), स्कूल/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 28 अक्टूबर- छठ पूजा, स्कूल/सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे
  • 31 अक्टूबर - सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिवस के मौके पर अहमदाबाद के बैंकों की छुट्टी रहेगी

ये भी पढ़ें

H 1B Visa Alternative : एच 1बी वीजा का ऑप्शन माने जा रहे L1 और O1 वीजा क्या सही रहेंगे, समझिए
शिक्षा
H1B visa alternatives, L1 visa vs H1B visa, O1 visa vs H1B, Best alternatives to H1B visa, L1 and O1 visa explained,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

24 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / Education News / October School Holidays 2025: अक्टूबर 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर!स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक भी रहेंगे ऑफ! देखिए कब-कब रहेगी छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.