KVS NVS Admit Card 2026: सीबीएसई ने जारी किए केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स उसमें दिए गए नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का पता और एग्जाम टाइम की अच्छी तरह जांच कर लें। अगर एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती पाई जाती है, तो तुरंत संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड की साफ प्रिंटेड कॉपी के साथ एक फोटो और पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) ले जाना जरूरी है। सेंटर पर रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी।