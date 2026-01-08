KVS NVS Admit Card 2026: सीबीएसई ने जारी किए केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

KVS NVS Admit Card 2026 Out (Image Saurce: Freepik)
KVS NVS Admit Card 2026 Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड आज, 8 जनवरी 2026 को जारी कर दिए हैं। 10 और 11 जनवरी को कंडक्ट होने वाली इस एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
केवीएस और एनवीएस के तहत कुल 15,762 रिक्त पदों को भरने के लिए इस संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्राइमरी टीचर (PRT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), लाइब्रेरियन, जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसे पद शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक, इस बड़ी भर्ती परीक्षा में करीब 15 लाख कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं।
कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के मुताबिक ही केंद्र पर पहुंचना होगा। देरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम का समय दो दिनों तक अलग-अलग शिफ्टों में रखा गया है-
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स उसमें दिए गए नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का पता और एग्जाम टाइम की अच्छी तरह जांच कर लें। अगर एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती पाई जाती है, तो तुरंत संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड की साफ प्रिंटेड कॉपी के साथ एक फोटो और पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) ले जाना जरूरी है। सेंटर पर रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी।
