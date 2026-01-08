8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिक्षा

KVS NVS Admit Card 2026: सीबीएसई ने जारी किए केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

KVS NVS Admit Card 2026 Out: सीबीएसई ने केवीएस और एनवीएस के 15,762 पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 10 और 11 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए डायरेक्ट लिंक, एग्जाम शेड्यूल और हॉल टिकट डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका यहां देखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 08, 2026

KVS NVS Admit Card 2026 Out

KVS NVS Admit Card 2026 Out (Image Saurce: Freepik)

KVS NVS Admit Card 2026 Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड आज, 8 जनवरी 2026 को जारी कर दिए हैं। 10 और 11 जनवरी को कंडक्ट होने वाली इस एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

KVS NVS Admit Card 2026: 15 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

केवीएस और एनवीएस के तहत कुल 15,762 रिक्त पदों को भरने के लिए इस संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्राइमरी टीचर (PRT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), लाइब्रेरियन, जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसे पद शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक, इस बड़ी भर्ती परीक्षा में करीब 15 लाख कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं।

CBSE KVS NVS Hall Ticket: परीक्षा का पूरा शेड्यूल परीक्षा

कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के मुताबिक ही केंद्र पर पहुंचना होगा। देरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम का समय दो दिनों तक अलग-अलग शिफ्टों में रखा गया है-

  • 10 जनवरी 2026 (सुबह 9:30 - 11:30) - पीआरटी (PRT), जेएसए (JSA) और लैब अटेंडेंट।
  • 10 जनवरी 2026 (दोपहर 2:30 - 4:30) - मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)।
  • 11 जनवरी 2026 (सुबह 9:30 - 11:30) - पीजीटी (PGT), प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल।
  • 11 जनवरी 2026 (दोपहर 2:30 - 4:30) - टीजीटी (TGT) और अन्य पद।

यहां देखें एडमिट कार्ड

KVS NVS Admit Card 2026 Out: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

  • सबसे पहले कैंडिडेट्स सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद होमपेज पर KVS, NVS Recruitment 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करें।
  • सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखें।

KVS, NVS Recruitment 2025: इन बातों का रखें खास ध्यान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स उसमें दिए गए नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का पता और एग्जाम टाइम की अच्छी तरह जांच कर लें। अगर एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती पाई जाती है, तो तुरंत संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड की साफ प्रिंटेड कॉपी के साथ एक फोटो और पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) ले जाना जरूरी है। सेंटर पर रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी हालत में एंट्री नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Kim Jong Un Birthday: पहचान छिपाकर स्विट्जरलैंड में की पढ़ाई, जानें उत्तर कोरिया के तानाशाह के जीवन से जुड़े अनसुने किस्से
शिक्षा
Kim Jong Un Birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Jan 2026 03:22 pm

Published on:

08 Jan 2026 02:45 pm

Hindi News / Education News / KVS NVS Admit Card 2026: सीबीएसई ने जारी किए केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

GATE 2026 Admit Card: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, डाउनलोड करने के बाद जरूर चेक करें ये डिटेल्स

GATE 2026 Admit Card
शिक्षा

Kim Jong Un Birthday: पहचान छिपाकर स्विट्जरलैंड में की पढ़ाई, जानें उत्तर कोरिया के तानाशाह के जीवन से जुड़े अनसुने किस्से

Kim Jong Un Birthday
शिक्षा

Result Update: लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब जारी होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम?

4th grade result
जयपुर

Job News: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 जनवरी से इस जिले में शुरू रही है थल सेना भर्ती रैली, देखिए पूरा शेड्यूल

धमतरी

Indian Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी में अविवाहित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भर्तियां, लाखों में मिलेगी सैलरी

Indian Army SSC recruitment 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.