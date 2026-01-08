Kim Jong Un Birthday: पहचान छिपाकर स्विट्जरलैंड में की पढ़ाई, जानें उत्तर कोरिया के तानाशाह के जीवन से जुड़े अनसुने किस्से

किम जोंग उन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। वह अक्सर स्कूल से गायब रहते थे। जानकारी के मुताबिक वह पहले साल 75 दिन और दूसरे साल 105 दिन क्लास में नहीं पहुंचे थे। उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि, बचपन में किम जोंग उन काफी शर्मीले स्वभाव के थे। किम जोंग उन को बास्केटबॉल और कंप्यूटर गेम्स खेलने का बहुत शौक था। वह खाली समय में ड्रॉइंग भी करते थे। वह मशहूर अभिनेता जैकी चेन के बहुत बड़े फैन थे और उनकी फिल्में देखना पसंद करते थे। शिक्षा की बात करें तो उनके पास दो डिग्रियां हैं। उन्होंने किम द्वितीय संग यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री ली है और किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी से आर्मी ऑफिसर की डिग्री हासिल की है।