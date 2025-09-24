Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

H 1B Visa Alternative : एच 1बी वीजा का ऑप्शन माने जा रहे L1 और O1 वीजा क्या सही रहेंगे, समझिए

H1B Visa: H1B वीजा की लिमिटेड संख्या और लॉटरी सिस्टम के चलते अब कई प्रोफेशनल्स इसके वैकल्पिक विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में L1 और O1 वीजा को H1B के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पर क्या सच में ये वीजा वास्तव में बेहतर ऑप्शन हैं?

भारत

Anamika Mishra

Sep 24, 2025

H1B visa alternatives, L1 visa vs H1B visa, O1 visa vs H1B, Best alternatives to H1B visa, L1 and O1 visa explained,
क्या है L1 और O1 वीजा? (Image Source: Gemini AI)

L1 Visa vs H1B Visa: अमेरिकी प्रशासन द्वारा नए एच-1बी आवेदनों पर 100,000 डॉलर के भारी शुल्क की घोषणा के बाद अब कई लोगों के मन में बडे सवाल हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या कम-ज्ञात एल-1 और O-1 वीजा इसका विकल्प हो सकता है? एल-1 का उपयोग दशकों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी और अमेरिकी कार्यालयों के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच फेरबदल के लिए किया जाता रहा है। आइए जानते हैं क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं।

एल-1 वीजा क्या है? (What is an L-1 visa)

L1 वीजा मल्टीनेशनल कंपनियों के उन कर्मचारियों को मिलता है, जो भारत की ब्रांच के लिए अमेरिका की ब्रांच में काम कर रहे हैं। यह वीजा मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें L1-A वीजा (मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए) और L1-B वीजा (स्पेशलाइज्ड नॉलेज वालों के लिए) दो कैटेगरी होती हैं। वैसे तो ये वीजा 1 से 3 साल तक वैध होता है, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

RRB NTPC New Vacancy 2025: रेलवे में 10-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! 8875 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
rrb ntpc new vacancy 2025, rrb ntpc vacancy 2025, RRB NTPC 2025 notification, RRB NTPC recruitment 2025, NTPC 2025 eligibility, RRB NTPC 8875 posts,

L1 वीजा के लिए कितनी लगती है फीस (What Is The fee for L1 Visa)

अलग-अलग कंपनी कैटेगरी के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज L1 वीजा के लिए बेस एप्लिकेशन फीस लगभग $7000 (6.17 लाख रुपये) है। इसी तरह L1, जो पूरी तरह से एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है, की लागत औसतन $7000 (6.17 लाख रुपये) यानी H-1B वीजा की फीस के दसवें हिस्से से भी कम है।

01 वीजा क्या है (What is an 01 visa)

01 वीजा उन लोगों के लिए है जिनके पास विशेष स्किल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रतिभा है। यह वीजा आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, बिजनेस या स्पोर्ट्स, टीवी इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों को दिया जाता है। यह वीजा 3 साल तक वैध रहता है और जरूरत पड़ने पर इसे एक-एक साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

01 वीजा में कितनी लगती है फीस (01 Visa fee cost)

01 वीजा के लिए 12,000 डॉलर (करीब 10.6 लाख रुपये) खर्च आता है।

H1B वीजा से कितना है फर्क? (How Is It Different from H1B Visa)

H1B वीजा किसी भी अमेरिकी कंपनी में स्पेशल स्किल जॉब्स के लिए होता है, जिसके लिए हर साल लॉटरी सिस्टम होता है। जबकि 01 और L1 वीजा ज्यादा स्पेसिफिक हैं और इनमें H1B जितनी लिमिटेशन नहीं है। खासकर 01 वीजा उन लोगों के लिए बेहतर है, जिन्हें अपने क्षेत्र में पहले से ही बड़ा नाम और पहचान मिली है।

ये भी पढ़ें

UPSC में किया टॉप, KBC में कल्पना चावला पर इस सवाल का दे ना पाई जवाब, क्या आप जानते हैं?
शिक्षा
Kalpana Chawla KBC question, UPSC topper fails on KBC, UPSC vs KBC question 2025, Kalpana Chawla trivia question, KBC 2025 viral moment, UPSC topper on Kaun Banega Crorepati,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

24 Sept 2025 12:36 pm

Hindi News / Education News / H 1B Visa Alternative : एच 1बी वीजा का ऑप्शन माने जा रहे L1 और O1 वीजा क्या सही रहेंगे, समझिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.