H 1B Visa Alternative : एच 1बी वीजा का ऑप्शन माने जा रहे L1 और O1 वीजा क्या सही रहेंगे, समझिए

L1 Visa vs H1B Visa: अमेरिकी प्रशासन द्वारा नए एच-1बी आवेदनों पर 100,000 डॉलर के भारी शुल्क की घोषणा के बाद अब कई लोगों के मन में बडे सवाल हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या कम-ज्ञात एल-1 और O-1 वीजा इसका विकल्प हो सकता है? एल-1 का उपयोग दशकों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी और अमेरिकी कार्यालयों के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच फेरबदल के लिए किया जाता रहा है। आइए जानते हैं क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं।