Sara Tendulkar VS Arjun Tendulkar: कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किस स्कूल और कॉलेज से ली है डिग्री

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का जन्म 24 सितम्बर,1999 को मुंबई में हुआ था। अर्जुन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए क्रिकेट को अपना करियर बनाया। खेल के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया है। अर्जुन ने भी अपनी बहन सारा की तरह मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से ही स्कूली शिक्षा हासिल की है। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। अर्जुन ने साल 2010 में पुणे में अंडर-13 टूर्नामेंट के जरिए अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने गोवा की ओर से रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थीं। अर्जुन फिलहाल आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में एक ऑलराउंडर के रूप में सक्रिय हैं।