Elon Musk की सफलता का सीक्रेट, ये 6 किताबें जो बदल सकती हैं आपका जीवन और सोचने का तरीका

मस्क का मानना है कि, पढ़ने की आदत इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। मस्क ने बिना किसी औपचारिक डिग्री के रॉकेट साइंस और इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में क्रांति ला दी। उनका कहना है कि, उन्होंने खुद इन किताबों का गहराई से अध्ययन किया है। इन किताबों ने उन्हें साल दर साल बेहतर फैसले लेने, जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं को समझने और भविष्य की तकनीक का अंदाजा लगाने में मदद की है। मस्क के अनुसार, सफल होने के लिए आपको जीवन में एक बार यह किताबें जरूर पढ़नी चाहिए।