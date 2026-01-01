1 जनवरी 2026,

शिक्षा

Jobs 2026: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियर्स के लिए निकली बंपर वैकेंसी, सैलरी 1 लाख 80 हजार तक

NALCO Vacancy: GET भर्ती 2026 के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन होगा, उन्हें पहले एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्हें Assistant Manager के पद पर E1 ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 01, 2026

Jobs 2026

Jobs 2026(Image-Freepik)

Jobs 2026: देश की महारत्न कंपनी National Aluminium Company Limited (NALCO) ने Graduate Engineer Trainee यानी GET के 110 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। NALCO भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन आने वाली एक जानी-पहचानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 की सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 22 जनवरी 2026 की शाम 5 बजे तक चलेगी। फीस जमा करने की आखिरी समय सीमा 22 जनवरी 2026 को शाम 4 बजे तय की गई है।

GET भर्ती 2026 के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन होगा, उन्हें पहले एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्हें Assistant Manager के पद पर E1 ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा। इस भर्ती में तीन प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांच को शामिल किया गया है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com से की जा सकती है। सबसे ज्यादा पद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रखे गए हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हैं।

NALCO Recruitment 2026: जान लें जरुरी शैक्षणिक योग्यता


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास फुल टाइम रेगुलर B.E. या B.Tech डिग्री होना जरूरी है। सामान्य, EWS और OBC (NCL) वर्ग के लिए कम से कम 65 प्रतिशत अंक मांगे गए हैं, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 55 प्रतिशत रखी गई है। जो छात्र फिलहाल फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते इंटरव्यू से पहले उनका रिजल्ट घोषित हो जाए। डिग्री किसी UGC या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह GATE 2025 स्कोर पर आधारित है। केवल GATE 2025 का स्कोर ही मान्य होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ME, इलेक्ट्रिकल के लिए EE और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए CH पेपर का स्कोर स्वीकार किया जाएगा।

Jobs 2026: इतनी मिलेगी सैलरी


सैलरी की बात करें तो GET पद पर ट्रेनिंग के दौरान वेतन 40 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 40 हजार रुपये प्रति माह तक तय किया गया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद Assistant Manager (E1 ग्रेड) के तौर पर सैलरी बढ़कर 60 हजार से 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति माह तक हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, परफॉर्मेंस से जुड़ा पे, मेडिकल सुविधाएं, आवास, सुपरएनुएशन बेनिफिट और अन्य PSU सुविधाएं भी मिलेंगी। सभी पदों पर सरकारी नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के साथ-साथ OBC (NCL), EWS, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

NALCO: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क


चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। इसमें GATE 2025 स्कोर का वेटेज 90 प्रतिशत रहेगा, जबकि पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 10 प्रतिशत होगा। GATE स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को लगभग 1:10 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है, जबकि SC, ST, दिव्यांग और विभागीय उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 100 रुपये होगा। फीस का भुगतान SBI Collect के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

Published on:

Jobs 2026: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियर्स के लिए निकली बंपर वैकेंसी, सैलरी 1 लाख 80 हजार तक

