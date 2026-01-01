Jobs 2026: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियर्स के लिए निकली बंपर वैकेंसी, सैलरी 1 लाख 80 हजार तक



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास फुल टाइम रेगुलर B.E. या B.Tech डिग्री होना जरूरी है। सामान्य, EWS और OBC (NCL) वर्ग के लिए कम से कम 65 प्रतिशत अंक मांगे गए हैं, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 55 प्रतिशत रखी गई है। जो छात्र फिलहाल फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते इंटरव्यू से पहले उनका रिजल्ट घोषित हो जाए। डिग्री किसी UGC या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह GATE 2025 स्कोर पर आधारित है। केवल GATE 2025 का स्कोर ही मान्य होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ME, इलेक्ट्रिकल के लिए EE और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए CH पेपर का स्कोर स्वीकार किया जाएगा।