UPSC में किया टॉप, KBC में कल्पना चावला पर इस सवाल का दे ना पाई जवाब, क्या आप जानते हैं?

Kaun Banega Crorepati Ouestion: वसंत विहार एसडीएम के पद पर कार्यरत आयुषी डबास लोगों के लिए एक मिसाल हैं। बचपन से दृष्टिबाधित होने के बावजूद आयुषी साल 2022 में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनीं। आयुषी न केवल दृष्टिबाधित बल्कि, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं। आयुषी कौन बनेगा करोड़पति शओ में पहुंची और उन्होंने 25 लाख रुपये जीते। आयुषी सुर्खियों में तब आईं जब वो कल्पना चावला पर पूछे गए सलाव पर अटक गईं। आइए जानते हैं वो सवाल और उसका उत्तर भी।