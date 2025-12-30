UPSC CDS OTA Result: सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट, देखें पूरी मेरिट लिस्ट



संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी CDS-I 2025 के फाइनल परिणाम में कुल 535 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें 473 पुरुष और 62 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस मेरिट लिस्ट में मेडिकल परीक्षण के नतीजों को शामिल नहीं किया गया है। इस लिस्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग अप्रैल 2026 से ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में शुरू होगी। फाइनल लिस्ट में 37वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (महिला) नॉन-टेक्निकल कोर्स की उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा, इस मेरिट में ऐसे कई पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, जिन्हें पहले ही भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित किया जा चुका है।