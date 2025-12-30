30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

शिक्षा

UPSC CDS OTA Result: सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट, देखें पूरी मेरिट लिस्ट

आयोग अनुसार सभी चयन प्रोविजनल हैं। अगले चरण में जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य जरुरी डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी सेना मुख्यालय द्वारा किया जाना है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 30, 2025

UPSC CDS OTA Result

UPSC CDS OTA Result(Image-Freepik)

UPSC CDS 2025 OTA Result: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS-I) परीक्षा 2025 के तहत ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। सेना में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अहम अपडेट है। आयोग की आधिकारिक मेरिट लिस्ट के अनुसार, कुल 535 उम्मीदवार अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। यह चयन 123वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) पुरुष कोर्स और 37वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला (नॉन-टेक्निकल) कोर्स में एंट्री के लिए किया गया है। चयनित उम्मीदवारों में 473 पुरुष और 62 महिलाएं शामिल हैं।

UPSC CDS OTA Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज के “What’s New” सेक्शन में “Final Result: Combined Defence Services Examination (I), 2025 (OTA)” लिंक पर क्लिक करें।
खुली हुई PDF फाइल में रोल नंबर/नाम के साथ मेरिट लिस्ट देखें।
Ctrl+F से अपना रोल नंबर या नाम खोजें।
संदर्भ के लिए PDF डाउनलोड कर लें।

UPSC CDS Result: क्या होगा अगला चरण?

आयोग अनुसार सभी चयन प्रोविजनल हैं। अगले चरण में जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य जरुरी डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी सेना मुख्यालय द्वारा किया जाना है। अभ्यर्थियों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी गई है।

UPSC CDS OTA Result: जान लें डिटेल्स


संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी CDS-I 2025 के फाइनल परिणाम में कुल 535 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें 473 पुरुष और 62 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस मेरिट लिस्ट में मेडिकल परीक्षण के नतीजों को शामिल नहीं किया गया है। इस लिस्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग अप्रैल 2026 से ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में शुरू होगी। फाइनल लिस्ट में 37वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (महिला) नॉन-टेक्निकल कोर्स की उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा, इस मेरिट में ऐसे कई पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, जिन्हें पहले ही भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित किया जा चुका है।

Published on:

30 Dec 2025 04:24 pm

