MP में आदिवासी युवकों के नाम पर करोड़ों की ठगी, खुलासा होते ही मचा हड़कंप

सभी पीड़ितों के नाम पर वर्ष 2022-23 में लोन लिए गए हैं। लोन लेने के बाद कुछ महीने तक राशि हड़पने वाले प्रेमनारायण ने बकायदा इसकी किस्त भी जमा की। बैंक में किस्त नहीं पहुंची तो बैंक ने आदिवासी युवकों को रिकवरी के लिए लगभग डेढ़ माह पूर्व नोटिस जारी किया है। बैंक से नोटिस मिला ती युवकों के होश उड़ गए। शिकायतकर्ता युवकों का कहना है कि उन्होंने लोन की कुछ भी राशि नहीं मिली है। नोटिस मिलने के बाद बैंक के अधिकारी वसूली के तकाजा कर रहे हैं।