MP में आदिवासी युवकों के नाम पर करोड़ों की ठगी, खुलासा होते ही मचा हड़कंप

Loan Fraud: बैतूल जिले के आदिवासी युवकों को गुमराह कर उनके नाम पर करीब एक करोड़ रुपए का लोन निकालने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कोदारोटी निवासी प्रेम नारायण नंदा यादव पर आरोप है कि उसने शासन की योजना का लालच देकर दर्जनों आदिवासियों से कागजात लिए और उनके नाम पर बैंक से भारी-भरकम लोन स्वीकृत करा लिया। जब बैंको ने किस्ते न भरने पर नोटिस थमाना शुरू किया तो मामले का खुलासा हुआ।
मामले में कलेक्टर और एसपी से शिकायत के बाद सोनाघाटी पुलिस चौकी ने जाच शुरू कर दी है। जल्द ही मामले में एफआइआर दर्ज की जाएगी। आदिवासी युवकों ने शिकायत में बताया कि प्रेमनारायण नदा यादव ने करीब 18 आदिवासी युवकों को लोन दिलाने के नाम पर पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज लिए। (MP News)
युवकों को बताया कि उन्हें यह लोन जमा भी नहीं करना पड़ेगा। प्रेमनारायण ने फिर फर्जी कोटेशन लगाकर यूनियन बैंक, यूको बैंक और महाराष्ट्र सहित अन्य बैंकों से अलग अलग तीन लाख रुपए से लेकर नौ लाख रुपए तक लोन स्वीकृत कराए हैं। डीजे, सेंट्रीग आदि का कोटेशन बनाया।
शिकायतकर्ता युवकों का आरोप है कि फर्जीवाड़ा करके लगभग एक करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। युवक नंदा उन्हें आत्महत्या की धमकी दे रहा है। वह कहता है कि अगर ज्यादा आवाज उठाई तो वह आत्महत्या कर लेगा और उसकी जिम्मेदारी आदिवासियों पर डाल दी जाएगी। इससे पीड़ित दहशत में हैं। (MP News)
पीड़ितों में संजय वाडीवा (करपा), दीपक सलामे (बोदी जुनवानी), सुनील सलामे (बोदी जुनवानी), दिनेश उइके (बोदी जुनवानी), चंदन इवने (करपा अमला), रामप्रवेश वाडीवा, विजय वाडीवा (कोटखेड़ा-नीमपानी), जयंती वट्टी (टेमनी बैतूल), मंगल इवने (कोहल्या), लोकेश वाडीवा (अमला करपा), कैलाश कुमार भुसुमकर (चिखलपाटी), प्रकाश इवने, राजवंती वाडीवा, सुरेश वाडीवा, उमेश आहके, संदीप उड़के और सविता आहके शामिल है। पीड़ितों ने दोषियों पर कार्रवाई और कर्ज से मुक्ति दिलाने की मांग की है।
सभी पीड़ितों के नाम पर वर्ष 2022-23 में लोन लिए गए हैं। लोन लेने के बाद कुछ महीने तक राशि हड़पने वाले प्रेमनारायण ने बकायदा इसकी किस्त भी जमा की। बैंक में किस्त नहीं पहुंची तो बैंक ने आदिवासी युवकों को रिकवरी के लिए लगभग डेढ़ माह पूर्व नोटिस जारी किया है। बैंक से नोटिस मिला ती युवकों के होश उड़ गए। शिकायतकर्ता युवकों का कहना है कि उन्होंने लोन की कुछ भी राशि नहीं मिली है। नोटिस मिलने के बाद बैंक के अधिकारी वसूली के तकाजा कर रहे हैं।
पीड़ित युवकों का कहना है कि हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच होना चाहिए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। (MP News)
फर्जी तरीके से लोन लेने की शिकायत मिली
युवकों ने उनके नाम से फर्जी तरीके से लोन लेने की शिकायत की है। जांच के लिए सोनाघाटी पुलिस चौकी प्रभारी को निर्देश दिए हैं। पीड़ितों के बयान लिए जा रहे हैं। बैंक अधिकारियों के भी बयान लिए जाएंगे। जिसके बाद एफआइआर की जाएगी।- कमला जोशी, एएसपी बैतूल
