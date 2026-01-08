25 लाख के शौचालय से लेकर बदबूदार टायलेट तक, बैतूल में पब्लिक टायलेट बने लापरवाही की मिसाल

कोठीबाजार के व्यस्त बाजार क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से दो मंजिला पब्लिक टायलेट बनाया गया था, ताकि बाजार आने वाले लोगों को राहत मिल सके, लेकिन आज यह शौचालय खुद बदबू और गंदगी का केंद्र बन चुका है। ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। मोटर सुधार के लिए भेजी गई, लेकिन तीन महीने बाद भी वापस नहीं आई। पानी के अभाव में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। बदबू इतनी तेज है कि लोगों को मुंह ढककर अंदर जाना पड़ता है। कर्मचारी की नियुक्ति होने के बावजूद सफाई न होना नगर प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि टायलेट की नियमित सफाई की व्यवस्था हो, तो यह वास्तव में आमजन के काम आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार विभाग इस ओर कब ध्यान देता है।