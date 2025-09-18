Patrika LogoSwitch to English

Unemployed States In India: किस राज्य में हैं सबसे अधिक बेरोजगार, ये हैं टॉप 10 राज्य

Indian States Unemployment Rate: भारत में बेरोजगारी दर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में काफी अलग है। आंकड़ों के मुताबिक ये भारत के टॉप10 राज्य हैं, जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 18, 2025

Unemployment rate state-wise 2025 India, Most unemployed states in India 2025, States with highest joblessness in India, Indian states unemployment rate,
किस राज्य में हैं सबसे अधिक बेरोजगार? (Image Source: Gemini AI)

States with Highest Unemployment: भारत में बेरोजगारी पुराने समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत का श्रम बाजार बेरोजगारी में योगदान देता है। इसका सबसे बड़ा कारण, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कार्यबल के कौशल और आधुनिक उद्योगों की मांगों के बीच बेमेल और आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं हैं। कुछ राज्यों में बेरोजगारी दर अधिक है, जबकि अन्य अधिक मजबूत रोजगार के अवसर प्रदान करने में कामयाब रहे हैं। आइए आज हम आपको भारत के 10 सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों के बारे में बताते हैं।

लक्षद्वीप (Lakshadweep)

भारत में लक्षद्वीप में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। यहां कुल बेरोजगारी दर 36.2% है, जो इसके भौगोलिक अलगाव और सीमित आर्थिक डायवर्सिफिकेशन से काफी प्रभावित है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman & Nicobar Islands)

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी 33.6% की उच्च बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, जो उनके दूरस्थ स्थान तथा पर्यटन एवं कृषि पर निर्भरता के कारण और भी अधिक बढ़ गई है।

केरल (Kerala)

केरल में कुल बेरोजगारी दर 29.9% है, जिसमें पुरुष बेरोजगारी 19.3% और महिला बेरोजगारी 47.9% है।

नागालैंड (Nagaland)

नागालैंड में कुल बेरोजगारी दर 27.4% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर 26.6% तथा महिलाओं के लिए 27.9% है।

मणिपुर (Manipur)

मणिपुर में कुल बेरोजगारी दर 22.9% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर 19.9% तथा महिलाओं के लिए 27.5% है।

लद्दाख (Ladakh)

लद्दाख की बेरोजगारी दर 22.2% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर 11.4% और महिलाओं के लिए 38.3% है।

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh)

अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 20.9% है, जिसमें पुरुष बेरोजगारी 21.9% और महिला बेरोजगारी 19.6% है।

गोवा (Goa)

गोवा की कुल बेरोजगारी दर 19.1% है, जिसमें पुरुष बेरोजगारी 13.2% और महिला बेरोजगारी 31% है।

पंजाब (Punjab)

पंजाब में कुल बेरोजगारी दर 18.8% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर % 16.7 और महिलाओं के लिए 24.5% है।

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)

आंध्र प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर 17.5% है, जिसमें पुरुषों के लिए 16.4% और महिलाओं के लिए 19.7% बेरोजगारी दर है।

सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों की सूची (List Of States and UT)

रैंकराज्य / UTकुल बेरोजगारी दर
1Lakshadweep36.2%
2Andaman & Nicobar Islands33.6%
3Kerala29.9%
4Nagaland27.4%
5Manipur22.9%
6Ladakh22.2%
7Arunachal Pradesh20.9%
8Goa19.1%
9Punjab18.8%
10Andhra Pradesh17.5%

शिक्षा

