Unemployed States In India: किस राज्य में हैं सबसे अधिक बेरोजगार, ये हैं टॉप 10 राज्य

States with Highest Unemployment: भारत में बेरोजगारी पुराने समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत का श्रम बाजार बेरोजगारी में योगदान देता है। इसका सबसे बड़ा कारण, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कार्यबल के कौशल और आधुनिक उद्योगों की मांगों के बीच बेमेल और आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं हैं। कुछ राज्यों में बेरोजगारी दर अधिक है, जबकि अन्य अधिक मजबूत रोजगार के अवसर प्रदान करने में कामयाब रहे हैं। आइए आज हम आपको भारत के 10 सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों के बारे में बताते हैं।
भारत में लक्षद्वीप में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। यहां कुल बेरोजगारी दर 36.2% है, जो इसके भौगोलिक अलगाव और सीमित आर्थिक डायवर्सिफिकेशन से काफी प्रभावित है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी 33.6% की उच्च बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, जो उनके दूरस्थ स्थान तथा पर्यटन एवं कृषि पर निर्भरता के कारण और भी अधिक बढ़ गई है।
केरल में कुल बेरोजगारी दर 29.9% है, जिसमें पुरुष बेरोजगारी 19.3% और महिला बेरोजगारी 47.9% है।
नागालैंड में कुल बेरोजगारी दर 27.4% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर 26.6% तथा महिलाओं के लिए 27.9% है।
मणिपुर में कुल बेरोजगारी दर 22.9% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर 19.9% तथा महिलाओं के लिए 27.5% है।
लद्दाख की बेरोजगारी दर 22.2% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर 11.4% और महिलाओं के लिए 38.3% है।
अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 20.9% है, जिसमें पुरुष बेरोजगारी 21.9% और महिला बेरोजगारी 19.6% है।
गोवा की कुल बेरोजगारी दर 19.1% है, जिसमें पुरुष बेरोजगारी 13.2% और महिला बेरोजगारी 31% है।
पंजाब में कुल बेरोजगारी दर 18.8% है, जिसमें पुरुषों के लिए यह दर % 16.7 और महिलाओं के लिए 24.5% है।
आंध्र प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर 17.5% है, जिसमें पुरुषों के लिए 16.4% और महिलाओं के लिए 19.7% बेरोजगारी दर है।
