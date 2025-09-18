Unemployed States In India: किस राज्य में हैं सबसे अधिक बेरोजगार, ये हैं टॉप 10 राज्य

States with Highest Unemployment: भारत में बेरोजगारी पुराने समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत का श्रम बाजार बेरोजगारी में योगदान देता है। इसका सबसे बड़ा कारण, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कार्यबल के कौशल और आधुनिक उद्योगों की मांगों के बीच बेमेल और आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं हैं। कुछ राज्यों में बेरोजगारी दर अधिक है, जबकि अन्य अधिक मजबूत रोजगार के अवसर प्रदान करने में कामयाब रहे हैं। आइए आज हम आपको भारत के 10 सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों के बारे में बताते हैं।