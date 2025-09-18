सीएम नीतीश ने सुबह-सुबह युवाओं को दी खुशखबरी, अब बेरोजगारों के खाते में हर महीने आएंगे इतने रुपये

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले यह योजना केवल इंटर पास बेरोजगार युवक-युवतियों तक सीमित थी, लेकिन अब कला, विज्ञान और वाणिज्य से स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियां भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे स्नातक युवक-युवतियां, जो कहीं भी अध्ययनरत नहीं हैं, किसी प्रकार का स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं और न ही किसी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की दर से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह आर्थिक मदद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करेगी।
नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में जब उनकी सरकार बनी थी, तभी से युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार देना प्राथमिकता रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि आने वाले पांच वर्षों में बिहार सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इस घोषणा के साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि यहां के युवा न सिर्फ नौकरी हासिल कर सकें बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुद पैदा कर सकें। नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि भत्ते का उपयोग युवा आवश्यक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य सुरक्षित करने में करेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह योजना राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में कई योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार उसी कड़ी का हिस्सा है, ताकि राज्य के अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को लाभ मिल सके।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। नीतीश सरकार की यह घोषणा निश्चित तौर पर स्नातक पास बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत है। इससे न केवल युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि रोजगार की तलाश में जुटे लाखों छात्र-छात्राओं को सीधा आर्थिक सहयोग मिलेगा।
नीतीश कुमार ने पोस्ट के अंत में लिखा कि राज्य सरकार की यह दूरदर्शी पहल युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाएगी। साथ ही, वे देश और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि अगर शिक्षित युवाओं को समय पर आर्थिक और प्रशिक्षण संबंधी मदद मिलेगी, तो वे न केवल अपने भविष्य को संवारेंगे बल्कि बिहार को भी विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।