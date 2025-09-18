बिहार विधानसभा चुनाव: देर रात पटना पहुंचे अमित शाह, इन दो जोन के कार्यकर्ताओं के साथ आज करेंगे चुनावी मंथन

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार की रात पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से वे सीधे एक प्राइवेट होटल में पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका बिहार भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया। अमित शाह पटना में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह रोहतास जिले के डेहरी और फिर दोपहर में बेगूसराय जाएंगे। अमित शाह इन दोनों जगहों पर 20 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। अमित शाह इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को जीत का टिप्स भी देंगे।