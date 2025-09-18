Constable Bharti: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की आंसर-की जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें PDF

Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 Out: राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। ये एग्जाम 13 और 14 सितंबर 2025 को कई सेंटर्स पर हुआ था। आप इसकी अनसर्ट की ऑफिसियल वेबसाइट (police.rajasthan.gov.in) पर डाउनलोड किया जा सकता है।
पहले विभाग की वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर “Constable Recruitment 2025 Answer Key” के लिंक पर क्लिक करें।
फिर अपना रोल नंबर और एप्लिकेशन ID लिखें।
जिसके बाद आंसर की PDF स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
यदि किसी कैंडिडेट को आंसर की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो वह 21 से 23 सितंबर 2025 के बीच आपत्ति दर्ज कर सकता है। हर प्रश्न पर आपत्ति के लिए 100 रुपये का नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राजस्थान पुलिस में अलग-अलग जिले में अलग-अलग पदों पर नियुक्त की जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए करीब 10,000 पदों पर भर्ती होगी।