Constable Bharti: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की आंसर-की जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें PDF

Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 Out: राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। ये एग्जाम 13 और 14 सितंबर 2025 को कई सेंटर्स पर हुआ था। आप इसकी अनसर्ट की ऑफिसियल वेबसाइट (police.rajasthan.gov.in) पर डाउनलोड किया जा सकता है।