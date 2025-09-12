आगामी 19 से 21 सितम्बर के बीच राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी भर्ती परीक्षा होने वाली है। राजस्थान में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज परीक्षा से दो दिन पहले व दो दिन बाद तक परीक्षार्थियों को निशुल्क रोडवेज की सुविधा मिलती है। ऐसे में राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी परीक्षार्थियों को 17 सितम्बर से 21 सितम्बर तक निशुल्क रोडवेज की सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज की निशुल्क सुविधा रहेगी। यह सुविधा अपने प्रवेश पत्र दिखाने पर ही मिलेगी।