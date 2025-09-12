Rajasthan Police Constable Exam 2025: जयपुर। आगामी 13 व 14 सितम्बर को आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष परीक्षा स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन किया है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, यह सेवा विभिन्न मार्गों से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को समय पर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है।
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से दस हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।
गाड़ी संख्या 04701, श्रीगंगानगर से 13 सितंबर को शाम 6 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5.30 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी। वापसी गाड़ी संख्या 04702, 14 सितंबर को खातीपुरा (जयपुर) से शाम 4.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। यह सेवा सादुलशहर, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, चुरू, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, रींगस, ढेहर का बालाजी, जयपुर और गांधीनगर जयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेलसेवा में 1 द्वितीय शयनयान, 12 साधारण और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं।
गाड़ी संख्या 04707, हिसार से 13 सितंबर को रात 8 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी। वापसी गाड़ी संख्या 04708, 14 सितंबर को खातीपुरा (जयपुर) से शाम 6.30 बजे रवाना होकर रात 1.10 बजे हिसार पहुंचेगी। यह सेवा हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, खैरथल, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई और दौसा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसमें 13 द्वितीय साधारण और 2 गार्ड डिब्बे हैं।
आगामी 19 से 21 सितम्बर के बीच राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी भर्ती परीक्षा होने वाली है। राजस्थान में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज परीक्षा से दो दिन पहले व दो दिन बाद तक परीक्षार्थियों को निशुल्क रोडवेज की सुविधा मिलती है। ऐसे में राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी परीक्षार्थियों को 17 सितम्बर से 21 सितम्बर तक निशुल्क रोडवेज की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज की निशुल्क सुविधा रहेगी। यह सुविधा अपने प्रवेश पत्र दिखाने पर ही मिलेगी।