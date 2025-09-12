Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

प्रतियोगी परीक्षा​र्थियों के लिए खुशखबर, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, रोडवेज दौडाएगा बसें, यहां मिलेगी किराए में राहत

Constable Exam Transportation:इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से दस हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 12, 2025

Rajasthan Police Constable Exam 2025: जयपुर। आगामी 13 व 14 सितम्बर को आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष परीक्षा स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन किया है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, यह सेवा विभिन्न मार्गों से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को समय पर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है।

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से दस हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Sarkari Naukri : 10,000 पदों पर होगी भर्ती, कांस्टेबल परीक्षा की तारीखों का ऐलान
जयपुर
Woman constable absconding in Rajasthan dismissed

1. श्रीगंगानगर-खातीपुरा (जयपुर) परीक्षा स्पेशल

गाड़ी संख्या 04701, श्रीगंगानगर से 13 सितंबर को शाम 6 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5.30 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी। वापसी गाड़ी संख्या 04702, 14 सितंबर को खातीपुरा (जयपुर) से शाम 4.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। यह सेवा सादुलशहर, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, चुरू, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, रींगस, ढेहर का बालाजी, जयपुर और गांधीनगर जयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेलसेवा में 1 द्वितीय शयनयान, 12 साधारण और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं।

2. हिसार-खातीपुरा (जयपुर) परीक्षा स्पेशल

गाड़ी संख्या 04707, हिसार से 13 सितंबर को रात 8 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी। वापसी गाड़ी संख्या 04708, 14 सितंबर को खातीपुरा (जयपुर) से शाम 6.30 बजे रवाना होकर रात 1.10 बजे हिसार पहुंचेगी। यह सेवा हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, खैरथल, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई और दौसा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसमें 13 द्वितीय साधारण और 2 गार्ड डिब्बे हैं।

इन परीक्षार्थियों के लिए मिलेगी रोडवेज की सुविधा

आगामी 19 से 21 सितम्बर के बीच राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी भर्ती परीक्षा होने वाली है। राजस्थान में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज परीक्षा से दो दिन पहले व दो दिन बाद तक परीक्षार्थियों को निशुल्क रोडवेज की सुविधा मिलती है। ऐसे में राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी परीक्षार्थियों को 17 सितम्बर से 21 सितम्बर तक निशुल्क रोडवेज की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज की निशुल्क सुविधा रहेगी। यह सुविधा अपने प्रवेश पत्र दिखाने पर ही मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Govt Job: राजस्थान पुलिस में भर्ती का सुनहरा मौका, 9617 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू, जानिए पूरी प्रक्रिया
जयपुर
Rajasthan Police Constable Bharti 2025

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 01:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रतियोगी परीक्षा​र्थियों के लिए खुशखबर, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, रोडवेज दौडाएगा बसें, यहां मिलेगी किराए में राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.