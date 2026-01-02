Jaipur: रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 2.5 करोड़ वसूली की साजिश का पर्दाफाश, 2 आरोपी अरेस्ट

जयपुर। रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठने के मामले का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को ब्लैकमेल कर 2.5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर रुपए की मांग को लेकर चेयरमैन पर दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस अब मामले की जांच कर अन्य आरोपियों को भी पकड़ने की कार्रवाई कर रही है।