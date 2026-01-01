MPPSC PCS Notification 2026: अब ‘तुक्का’ पड़ेगा भारी, प्रीलिम्स में पहली बार लागू हुई निगेटिव मार्किंग, 155 पदों पर होगी भर्ती

MPPSC PCS Notification 2026(Image-Freepik)
MPPSC PCS Notification 2026: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बार फिर बड़ा मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा यानी पीसीएस 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे प्रतिष्ठित पदों समेत कुल 155 रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और 9 फरवरी 2026 तक भरे जा सकेंगे।
अगर पदों की बात करें तो उप कलेक्टर स्तर के 17 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में डीएसपी के 18 पद हैं। विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभागों में भी अच्छी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं। विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के 39 पद हैं। वहीं सहकारिता विस्तार अधिकारी के 16 पद, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के 15 पद और एक्साइज सब इंस्पेक्टर के 10 पद भी शामिल हैं। नगर प्रशासन, जनसंपर्क, जनजातीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम विभाग और राजस्व से जुड़े कई अन्य पद भी इस भर्ती का हिस्सा हैं।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सभी पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य रखा गया है। आयु सीमा पदों के अनुसार तय की गई है। गैर-वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है, जबकि वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंत में इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन किया जाएगा। आयोग ने आवेदन से जुड़ी सभी तारीखें भी पहले ही घोषित कर दी हैं। नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और 9 फरवरी 2026 तक भरे जा सकेंगे। आवेदन में किसी तरह की गलती सुधारने के लिए 15 जनवरी से 11 फरवरी तक का समय दिया गया है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का विकल्प भी रखा गया है। 16 फरवरी 2026 तक 3000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा, जबकि 1 अप्रैल 2026 तक 25000 रुपये शुल्क देकर फॉर्म भरा जा सकता है। प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड 16 अप्रैल 2026 को उपलब्ध कराए जाएंगे।
आवेदन शुल्क की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया है। वहीं सामान्य वर्ग और प्रदेश से बाहर के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन व परीक्षा शुल्क देना होगा। इस बार की पीसीएस परीक्षा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि प्रीलिम्स में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू की जा रही है। यानी अब अनुमान के आधार पर जवाब देना भारी पड़ सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को पहले से ज्यादा सोच-समझकर तैयारी करनी होगी। आयोग के शेड्यूल के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग