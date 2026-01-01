MPPSC PCS Notification 2026: अब ‘तुक्का’ पड़ेगा भारी, प्रीलिम्स में पहली बार लागू हुई निगेटिव मार्किंग, 155 पदों पर होगी भर्ती



चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंत में इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन किया जाएगा। आयोग ने आवेदन से जुड़ी सभी तारीखें भी पहले ही घोषित कर दी हैं। नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और 9 फरवरी 2026 तक भरे जा सकेंगे। आवेदन में किसी तरह की गलती सुधारने के लिए 15 जनवरी से 11 फरवरी तक का समय दिया गया है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का विकल्प भी रखा गया है। 16 फरवरी 2026 तक 3000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा, जबकि 1 अप्रैल 2026 तक 25000 रुपये शुल्क देकर फॉर्म भरा जा सकता है। प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड 16 अप्रैल 2026 को उपलब्ध कराए जाएंगे।