Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अक्टूबर के 31 में से 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर

दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के चलते अक्टूबर के महीने में काफी अधिक छुट्टियां आने वाली है। इस महीने देश के अलग अलग राज्यों में 15 से 21 दिन की छुट्टी रहने वाली है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 27, 2025

Public Holiday in October
अक्टूबर में सरकारी छुट्टियां (फोटो - एआई जनरेटेड)

नवरात्रा के साथ साथ देश भर में त्योहारों की सीजन शुरु हो गया है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही दशहरा, दिवाली, करवाचौथ और छठ जैसे कई बड़े त्योहार आने वाले है। त्योहारों के साथ साथ अक्टूबर के महीने में छुट्टियों की लड़ी भी लगने वाली है, जिसके चलते स्कूली और कॉलेज छात्रों के साथ साथ, बैंक कर्मियों और सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों की भी मौज हो जाएगी। 31 दिनों के इस महीने में 21 दिनों तक छुट्टियां रहने वाली है। आइए जानते है कि इस महीने किस किस दिन छुट्टियां रहने वाली है।

अक्टूबर की शुरुआत ही दो दिन की छुट्टी के साथ

अक्टूबर महीने की शुरुआत ही दो दिनों की छुट्टियों से होगी। महीने की पहली और दूसरी तारीख को महानवमी और दशहरा के चलते सरकारी अवकाश होगा। इसी के साथ 2 तारीख को गांधी और शास्त्री जयंती भी है जिसके चलते भी सरकारी दफ्तर बंद रहते है। वहीं त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 3,4 और 6 सितंबर को दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के चलते बैंक और स्कूल बंद रहेंगे।

कई राज्यों में 1 से 6 तक लगातार छुट्टियां

5 तारीख का रविवार होने के चलते इन राज्यों में 1 से लगातार 6 तक छुट्टियां रहने वाली है। 5 तारीख के अलावा 12, 19 और 26 तारीख को भी रविवार के चलते छुट्टी रहने वाली है। वहीं 4 और 18 अक्टूबर को भी बैकों में दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मिकी जयंती है और इस दिन देश के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले है। 10 अक्टूबर को महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ रहने वाला है, जिसके चलते बैंकों और सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा।

18 से 23 तक रहेंगी दिवाली की छुट्टियां

18 अक्टूबर से सबसा बड़ा त्योहार माने जाने वाले दिवाली पर्व की छुट्टियां शुरु हो जाएगी। 18 तारीख को धनतेरस के चलते स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और 19 तारीख को रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 20 तारीख को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली और 21 तारीख को दिवाली की छुट्टी रहने वाली है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भैया दूज के चलते भी स्कूले बंद रहने वाली है।

27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के चलते स्कूल बंद

दिवाली के बाद भी इस महीने कई राज्यों में लगभग चार दिन स्कूलों, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले है। 26 सितंबर को जहां रविवार के चलते देशभर में छुट्टी रहेगी, वहीं 27 अक्टूबर को ललई छठ, 28 अक्टूबर को छठ पूजा के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहने वाली है। इसके बाद 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती है, जिसके चलते अहमदाबाद के बैंकों की छुट्टी रहेगी

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Sept 2025 10:48 am

Hindi News / National News / अक्टूबर के 31 में से 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.