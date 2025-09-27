अक्टूबर के 31 में से 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर

5 तारीख का रविवार होने के चलते इन राज्यों में 1 से लगातार 6 तक छुट्टियां रहने वाली है। 5 तारीख के अलावा 12, 19 और 26 तारीख को भी रविवार के चलते छुट्टी रहने वाली है। वहीं 4 और 18 अक्टूबर को भी बैकों में दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मिकी जयंती है और इस दिन देश के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले है। 10 अक्टूबर को महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ रहने वाला है, जिसके चलते बैंकों और सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा।