शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 18 2025: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से हालत खराब,ट्रेन में अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 18 Dec, 2025: आज के न्यूज में दिल्ली-NCR का वायु प्रदुषण, संसद में ई-सिगरेट पीते हुए टीएमसी संसद का वीडियो सहित कई अन्य खबरें शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 18, 2025

School Assembly News Headlines, Dec 19 2025

School Assembly News Headlines, Dec 19 2025(Image-Freepik)

Today School Assembly News Headlines (18 December 2025): इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबरें दिए गए हैं। इन खबरों से स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्कूल असेंबली में भी जरुरी हेडलाइन बता सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबरें शामिल हैं।

Today School Assembly News Headlines, 18 December 2025: देश की जरुरी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने की टिपण्णी, दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण रोकने के उपाय पूरी तरह फेल
दिल्ली-एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिपण्णी की है। कोर्ट ने कहा है कि वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सभी उपाय फेल रहे हैं।

संसद में ई-सिगरेट पीते हुए टीएमसी संसद का वीडियो वायरल
बीजेपी ने संसद में ई-सिगरेट पीते हुए टीएमसी संसद का वीडियो शेयर किया है। इस संबंध भाजपा पहले ही कम्प्लेन कर चुकी है।

ट्रेन में अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में जानकारी दी कि ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर उस सामान के लिए शुल्क देना होगा।

इथियोपिया में गूंजा ‘वंदे मातरम्’
इथियोपिया में पीएम मोदी के सामने गायकों की टीम ने ‘वंदे मातरम्’ प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान काफी उत्साहित नजर आए।

World News Headlines for School Assembly: विदेश की जरुरी खबर

बॉन्डी बीच मामले में नवीद अकरम के खिलाफ आरोपों की लंबी फेहरिस्त तैयार
सामूहिक गोलीबारी में जिंदा पकड़े गए नवीद अकरम ने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 59 अपराध किए हैं।

राहुल गांधी ने जर्मनी में बीएमडब्लू बाइक की सवारी की
कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्लू वेल्ट और बीएमडब्लू प्लांट का दौरा किया। यहां बाइक की सवारी भी की।

भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पानी
भारत के बाद अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। कुनार नदी का बहाव अफगानिस्तान नांगरहार क्षेत्र की तरफ मोड़ने पर विचार किया जा रहा है।

Sports Headlines for School Assembly: खेल की जरुरी खबर

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला हुआ रद्द
घने कोहरे की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला रद्द करना पड़ा। ये मैच लखनऊ में होना था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से शुभमन गिल हुए बाहर
भारतीय उप-कप्तान तथा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं।

जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बने नंबर वन
ICC रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नंबर वन बन गए हैं। वरुण 818 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं।

Published on:

18 Dec 2025 09:04 am

Hindi News / Education News / School Assembly News Headlines, Dec 18 2025: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से हालत खराब,ट्रेन में अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

