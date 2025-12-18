Winter Vacation 2025: जानें कब से शुरू हो रही है विंटर वेकेशन, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार… राज्यवार देखें लिस्ट

Winter Vacation 2025(Image-Freepik)
Winter Vacation 2025: ठंड का प्रकोप भारत के कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण से लोग काफी चिंतित हैं। खासकर दिल्ली और दिल्ली से सटे शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज्यादा है। जिससे लोग परेशान है। स्कूली बच्चों पर भी इसका असर पद रहा है। साथ ही ठंड के कारण अलग-अलग राज्यों में भी विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में Winter Vacation 2025 कुछ दिनों में शुरू हो सकता है।
उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण और कड़ाके की ठंड ने स्कूली पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में या तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं या फिर टाइमिंग और पढ़ाई के तरीके में बदलाव किया गया है।
दिल्ली में Air Quality Index (AQI) कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है, जिसे ‘खतरनाक’ श्रेणी में रखा गया है। हालात को देखते हुए राजधानी में GRAP-IV की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस हालात को देखते हुए नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। इन कक्षाओं की पढ़ाई अब केवल ऑनलाइन मोड में होगी। वहीं छठी से 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए हाइब्रिड मोड अपनाया गया है, जिसमें हालात के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी।
बिहार में फिलहाल स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। अभी विंटर वेकेशन के ऐलान किया जाना बाकी है। पिछले साल के आधार पर देखें तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विंटर वेकेशन का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि राज्य के कई जिलों सुविधानुसार स्कूल के टाइमिंग में फेरबदल किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में भी ठंड का असर दिखने लगा है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, प्रदेश के स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक विंटर वेकेशन रहने की संभावना है। यानी स्कूल नए साल में ही दोबारा खुलेंगे। यूपी के कई राज्यों में भी ठंड का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे के चलते विंटर वेकेशन की छुट्टी की शुरुआत जल्द ही हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, 23 दिसंबर 2025 से सर्दी की छुट्टियां शुरू हो सकती हैं। खासतौर पर PM श्री स्कूलों में 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक लगातार 10 दिन स्कूल बंद रहने की संभावना जताई जा रही है।
राजस्थान के कई जिलों में ठंड बढ़ती जा रही है। स्कूलों में विंटर वेकेशन की बात करें तो 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग