Winter Vacation 2025: जानें कब से शुरू हो रही है विंटर वेकेशन, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार… राज्यवार देखें लिस्ट

Winter Vacation 2025: ठंड का प्रकोप भारत के कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण से लोग काफी चिंतित हैं। खासकर दिल्ली और दिल्ली से सटे शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज्यादा है। जिससे लोग परेशान है। स्कूली बच्चों पर भी इसका असर पद रहा है। साथ ही ठंड के कारण अलग-अलग राज्यों में भी विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में Winter Vacation 2025 कुछ दिनों में शुरू हो सकता है।

उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण और कड़ाके की ठंड ने स्कूली पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में या तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं या फिर टाइमिंग और पढ़ाई के तरीके में बदलाव किया गया है।