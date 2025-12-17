17 दिसंबर 2025,

शिक्षा

DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली सरकार में एमटीएस के 714 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

DSSSB MTS Vacancy 2025: दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य कैंडिडेट्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 17, 2025

DSSSB Recruitment 2025

DSSSB Recruitment 2025 ( Source: Freepik)

DSSSB MTS Recruitment 2025: अगर आप दिल्ली में नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना एप्लिकेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी, 2026 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 714 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

DSSSB MTS Dates 2025: जरूरी तारीखें

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना फॉर्म जमा कर दें।

DSSSB 714 MTS Vacancy 2025: पदों का विवरण

कुल 714 पदों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है-

  • अनारक्षित (UR)- 302 पद
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)- 212 पद
  • अनुसूचित जाति (SC)- 70 पद
  • अनुसूचित जनजाति (ST)- 53 पद
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)- 77 पद

DSSSB MTS Eligibility And Age Limit: योग्यता और आयु सीमा

DSSSB MTS भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास (मैट्रिकुलेशन) पास होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

DSSSB MTS Salary and Syllabus 2025: सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (MCQ) पैटर्न में होगी। जिसमें 200 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल एक अंक का होगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवाल शामिल होंगे।उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा-

  • लिखित परीक्षा
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  • मेडिकल टेस्ट

DSSSB MTS Salary: सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 1 के तहत वेतन मिलेगा। इसका वेतनमान 18,000 रुपये से 56,900 रुपये प्रति माह के बीच होगा।

DSSSB MTS Online Apply 2025: ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर MTS-2026 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
  • 'अप्लाई ऑनलाइन लिंक' पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
  • फॉर्म में अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  • मांगे गए सभी दस्तावेज और फोटो अपलोड करें।
  • एप्लीकेशन फिस जमा करके फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

DSSSB ने साफ किया है कि, ये परीक्षा एमटीएस (MTS) भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट और नोटिफिकेशन चेक करते रहें।

Published on:

17 Dec 2025 11:49 pm

Hindi News / Education News / DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली सरकार में एमटीएस के 714 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

