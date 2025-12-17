DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली सरकार में एमटीएस के 714 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

DSSSB Recruitment 2025 ( Source: Freepik)
DSSSB MTS Recruitment 2025: अगर आप दिल्ली में नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना एप्लिकेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी, 2026 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 714 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना फॉर्म जमा कर दें।
कुल 714 पदों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है-
DSSSB MTS भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास (मैट्रिकुलेशन) पास होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (MCQ) पैटर्न में होगी। जिसमें 200 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल एक अंक का होगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवाल शामिल होंगे।उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा-
चयनित उम्मीदवारों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 1 के तहत वेतन मिलेगा। इसका वेतनमान 18,000 रुपये से 56,900 रुपये प्रति माह के बीच होगा।
DSSSB ने साफ किया है कि, ये परीक्षा एमटीएस (MTS) भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट और नोटिफिकेशन चेक करते रहें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग