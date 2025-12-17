DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली सरकार में एमटीएस के 714 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

DSSSB MTS Recruitment 2025: अगर आप दिल्ली में नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना एप्लिकेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी, 2026 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 714 रिक्त पदों को भरा जाएगा।