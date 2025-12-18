18 दिसंबर 2025,

शिक्षा

Bihar STET Result 2025: जल्द जारी होगा बिहार एसटीईटी रिजल्ट, परिणाम पर बोर्ड अध्यक्ष ने दी थी ये जानकारी

बिहार STET 2025 परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 के बीच किया गया था। STET परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Dec 18, 2025

Bihar STET Result 2025 kab aayega

Bihar STET Result 2025(Image-Freepik)

Bihar STET Result 2025 का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही बिहार STET रिजल्ट 2025 जारी कर सकती है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। रिजल्ट के साथ ही STET 2025 की मेरिट लिस्ट भी अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट देखने के लिए किसी प्रकार के लॉगिन की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल रहेंगे। STET परीक्षा पास करना बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जरुरी है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास करेंगे, वे ही बीपीएससी टीआरई भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं।

Bihar STET Result: बोर्ड अध्यक्ष ने क्या दी थी जानकारी?


बिहार STET 2025 परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 के बीच किया गया था। यह परीक्षा बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता तय करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषय, प्राप्त अंक, रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी जानकारियां दर्ज होंगी। बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी दी थी कि 14 दिसंबर के आसपास फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक परिणाम जारी नहीं हुए हैं। जल्द ही रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है।

Bihar STET Result Passing Marks: पास होने के लिए कितने नंबर जरुरी

STET परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य है।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 अंकों में कम से कम 75 अंक यानी 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे।

बीसी वर्ग के लिए न्यूनतम 45.5 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।

जबकि ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 42.5 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है। एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 40 प्रतिशत यानी 60 अंक रखी गई है।

    Bihar STET Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे एसटीईटी रिजल्ट


    Bihar STET Result 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाना होगा।
    वेबसाइट के होमपेज पर Click Here to Download STET Scorecard 2025 के लिंक पर क्लिक करना होगा।
    उसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि पासवर्ड डिटेल्स सबमिट करें।
    सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर स्कोरकार्ड आ जाएगा।

    Published on:

    18 Dec 2025 10:44 am

Hindi News / Education News / Bihar STET Result 2025: जल्द जारी होगा बिहार एसटीईटी रिजल्ट, परिणाम पर बोर्ड अध्यक्ष ने दी थी ये जानकारी

