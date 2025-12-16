16 दिसंबर 2025,

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, बस होनी चाहिए ये योग्यता

भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 16, 2025

AAI Vacancy

AAI Vacancy 2025(Image-Freepik)

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। Airport Authority of India (AAI) ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नॉन-एग्जीक्यूटिव कैडर में सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2026 तय की गई है।

AAI Recruitment 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


सीनियर असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव भी जरूरी है। वहीं जूनियर असिस्टेंट (एचआर) पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) के लिए 10वीं पास उम्मीदवार, जिन्होंने मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर से संबंधित तीन साल का नियमित डिप्लोमा किया हो, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित अध्ययन के तहत 12वीं पास अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

AAI Vacancy 2025: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स-सर्विसमैन और एएआई में एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। ऐसे उम्मीदवार बिना किसी शुल्क के आवेदन कर सकते हैं।

Updated on:

17 Dec 2025 12:14 am

Published on:

16 Dec 2025 11:59 pm

Hindi News / Education News / AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, बस होनी चाहिए ये योग्यता

