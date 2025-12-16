AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, बस होनी चाहिए ये योग्यता



सीनियर असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव भी जरूरी है। वहीं जूनियर असिस्टेंट (एचआर) पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) के लिए 10वीं पास उम्मीदवार, जिन्होंने मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर से संबंधित तीन साल का नियमित डिप्लोमा किया हो, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित अध्ययन के तहत 12वीं पास अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।